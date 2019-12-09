湯文亮：港可搞公投要求擱置人權法

如果超過一半人投票不同意，美國就不可能通過人權法，老實說，美國人崇尚民主，絕對不會阻止香港人舉行公投，如果超過一半人同意，香港人亦無話可說，更加不會有議員被人話出賣香港人，現在機會消失了，香港人唯有頂硬上。

港人倘不同意 美國應尊重

老友之言差矣，雖然現在不能為美國通過人權法舉行公投，但我們可以要求美國擱置通過人權法舉行公投，如果超過一半人贊成，美國應該尊重香港人的意願，如果不足一半香港贊成，美國可以繼續推行，任意制裁香港人，我相信泛民議員亦不會反對，因為他們最近在區議會大勝，現在舉行公投應該十拿九穩，如果泛民不贊成，這就代表他們並不肯定大多數香港人支持美國推行人權法。所以，他們亦不敢反對，如果大多數香港人不贊成，以後他們就可以大大方方舉行慶功宴，沒有香港人夠膽話他們出賣香港。

三贏方案 佩洛西社運人士除外

我相信香港舉行人權法擱置公投，最開心應該是特朗普，萬一大多數香港人要求美國擱置人權法，就算唔擱置，特朗普就有大條道理會制裁任何香港人，他可以習中精神與習主席討論中美貿易協議，中國又毋須反制美國，公投應該是一個三贏方案，佩洛西與香港社運人士則除外，我知道公投這件事一定不可能做得到，我只是亂話亂說而已。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]