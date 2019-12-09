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王弼：太實則虛 月中加關稅機會高

【明報專訊】環球股市過去一周大幅波動，理由還是環繞中美貿易談判。記得貿易戰開打初期，多家大行和著名財演，首先說美國不敢跟中國打貿易戰，到侵叔真的借301條款大規模對中國進口開徵關稅之時，大行和財演就說，貿易戰對中國經濟影響輕微，最多只會減少GDP增長0.2個百分點。

但一年多過去，明眼人都看得出，中國進口大幅銳減，理由是出口需求疲弱，牽連經濟各環節，許多企業面對資金（特別是美元）斷裂，所以出現大量債務違約，而全球股市，除了受聯儲局息口影響，我看受貿易談判消息的影響更為嚴重。《香港人權與民主法》的通過，再加上侵叔說跟北京的貿易談判可在明年大選後才簽訂，全球股市即大幅下挫，但彭博社一則報道，只引述一名不願透露身分官員的言論，說中美非常接近達成協議，又把股市炒上。

有心水清者長期留意撰寫文章的Jenny Leonard，經常引述不願透露身分的官員言論，常說貿易談判非常近磅，但如果官員的身分無法確實，公眾又怎確定這類報道的真確性？

自有互聯網以來，資訊氾濫，普羅市民根本無法一一分辨資訊的真確性，因此，運用邏輯推理來分辨消息的真假和發放消息人士的用心，幾乎是我們避免受騙的唯一辦法。中美貿易談判談了一年多，有心水清人士做了資料搜集，侵叔最少自2019年1月起，每個月都說跟北京非常接近達成協議，於是市場大部分人相信，協議一定冇走雞，但等了12個月，還是什麼都簽不到，而且關稅愈來愈高。

政客愈大事宣揚 成功機會愈渺茫

反觀《人權法》，最初許多國際關係學者，都對質疑法案能否通過，例如，說參議院一定遇到議員阻攔，共和黨領袖麥康奈會令法案石沉大海云云，可是法案竟然以快線方式，並在兩院幾乎全票通過！看見國會迅速通過法案，專家眼鏡盡碎，他們又開始死撐，說侵叔會否決法案。但不用國際關係博士學位，只要用街市阿婆程度的邏輯推論，便可以預知，侵叔斷不可能否決國會以超級大比數通過的議案，來自取其辱。結果，侵叔在美國感恩節前夕簽署法案，專家又被打臉，於是他們又死撐，說美國不敢落實制裁。

我引述這些事例，是想提醒讀者，事實證明，政客和傳媒愈是大事宣揚的東西（例如貿易談判進展良好），成功的機會愈渺茫；愈「唔聲唔聲」甚至是潑冷水的事情（例如《人權法》），則一步到位，水到渠成。虛則實之，實則虛之是也！

2016年英國脫歐和特朗普當選美國總統，震驚世界，打碎許多專家的眼鏡，王弼已經開始警告各位，人類步入新時代，過往40年Chimerica的戰略合作伙伴關係，變為競爭關係，政治力牆發生根本性的改變，長久的和平可能被日益上升的地緣政治風險所破壞，國與國之間變得更兵不厭詐，不止要欺騙敵國政府，更可能要欺騙本國甚至是全世界人民。例如，侵叔過去營造一個形象，是他很想美股不斷上升，這幾乎是牛頭角順嫂也有的共識，這種共識，甚至升溫到，有人認為美股連跌幾日，侵叔也忍受不到。

侵叔言論旨在愚弄敵人

一個擁有全球經濟軍事最強大的力量的美國總統，竟然把「怕股市跌」這樣一個弱點，明顯曝露在所有人的眼中，真的不讓人驚奇？記得電影《股神》的最後情節，賭神為了引新加坡賭王陳金城跌進他的圈套，故意在500個賭局裏，加進摸戒指的小動作，令陳金城以為賭神一旦偷雞，就會不期然摸戒指。

侵叔的許多言論，旨在故意製造和暴露弱點來愚弄敵人，因此我傾向相信，到關鍵時刻，侵叔是不怕股市來個大跌，特別是美股相對年初，已經升了超過25%，上一次侵叔加關稅，也是在美國就業非常強勁的時候進行。上周五非農就業數據強勁，只讓侵叔更有本錢在貿易談判上企硬，12月15日的死線，美國調升關稅的機會愈來愈高，本欄下周再見報之時，便會揭盅！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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