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何濼生：中國經濟韌力足 前景亮麗

【明報專訊】中國目前正值「內憂外患」之際，一方面企業債地方債上升，又有香港動亂等煩擾；另一方面又有美國傾盡全力打壓中國企業，開打經濟戰和全球經濟放緩。但我仍有信心種種煩擾都撼動不了中國經濟持續向好的軌迹。

誠然，中國目前面對的壓力巨大，但中國有足夠的實力應對。一，中國領導人向來都不敢輕視任何風險，從來都有居安思危的警覺性並預早管控風險；其次是政制強調團結抗逆，少了黨爭；此外，還有中華文化這軟實力，這點從習近平到馬雲到任正非都可見到。任正非和馬雲都展現出基於深厚哲學過人的魅力；習近平則強調扶貧、人類命運共同體和改革開放等價值，反映禮記「大同」的理念。加上自鄧小平起在政策上倡務實棄教條、不問姓社姓資，奠定了社會穩定發展經濟持續繁榮的格局。

最新的一些數字印證了中國經濟的韌力。中國11月財新服務業PMI升至53.5，創5月以來新高，高於10月2.4點；財新中國製造業PMI微升0.1點至51.8，指數雙雙升高，帶動11月財新中國綜合PMI錄得53.2，高於上月1.2點，並為2018年3月以來最高。

今年增長料可達6.2%

今年全年內憂外患中的中國經濟增長應可達6.2%，這仍維持於美國經濟增長率的3倍。過去40年來美國增長率平均是2.6%；中國則是9.5%。中國在增長率上的優勢並未見受貿易戰或其他因素有所改變。

相反，印度的經濟增長卻大幅下滑。2018年首季增長率曾見8.1%的高位，今年次季已跌至5%；第三季進一步下滑至4.5%。此外，印度的空氣污染問題卻仍在惡化；中國的空氣污染問題則不斷改善。

印度在扶貧工作上，其實表現相當突出。今天7月聯合國發表報告，指印度在2016年止的10年內，成功為2.71億人脫貧。印度在植林的工作上很出色，植被增幅僅次中國。中國在創新、吸資及吸引人才都很成功，近年更積極改善與鄰國的關係。印度總理莫迪和日本首相安倍都與習近平會面，有意改善彼此關係。

未來10年美國會出盡法寶打壓中國，但筆者相信在無法得逞後，最終亦會接受中國崛起的事實，屆時雙方關係得以改善，全球亦將受惠。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]

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