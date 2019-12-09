何國良：分析師看好明年中國市場

分析師會議對明年感悲觀

可是，每當噪音在市場湧現時，少不免市場的震盪還是會有的。同時，在之前的文章亦有提及，由於今年不少同業獲利甚豐，在接近他們年末結算之際，他們既可以先鎖定利潤，更不願意冒額外的業績波動風險。因此，不少年初至今表現強勁的市場，行業以至個股，都會有一些回調，交投亦瞬間變得淡靜得多。所以，大家可能亦要在這段時間，好好利用其他投資工具去管理好風險，靜待更好的時機了。

日前筆者參加了一場券商的分析師會議，展望2020年投資前景，他們試圖從全球、亞洲區域、中國市場以至行業等方面去為明年的市場把把脈。首先，他們開宗明義地道出他們的一個基本立場：他們的觀點較市場悲觀。他們相信，貿易摩擦的影響會在明年第一季在兩國的經濟數據呈現出來。

從他們預期第一季美國有機會減息，已知道他們在這方面與市場共識不太一樣。雖然如此，他們傾向相信第一階段的貿易協議仍然有機會達成。因為他們相信，第一階段協議內容中的500億美元採購美國貨品，仍是美方趕在大選前想實現的一個重要項目。至於12月15日後關稅的安排，是可以進一步影響這個進程，不過從這數天市場的走勢倒推來看，市場已逐漸把這風險算在估值上。

樂觀地看，以亞洲區域而言，2019年亞洲指數已收復了去年的部分失地，估值已有所修服，過去極吸引市場的估值情况不復見。他們與市場共識估計，明年的預計盈利增長約為8％至14%，若以區內13.5倍預計市盈率計算，絕對估值並非在吸引水平中。但如果相對區內的債券利率來比較，股票的相對估值仍存在其吸引力。而從市場結構來看，增長型股票的估值溢值處於歷史高位。因此，他們建議客戶在選股時要更為審慎，以免買入一些股價大幅走在基本面之前的股票。

亞洲市場估值沒年初吸引

在亞洲區內，他們看好的其中一個市場是中國市場。他們的策略師認為，撇除中美貿易談判這因素干擾以外，中國市場的持續改革和開放將仍然是一個大趨勢，而且，在最新的國際形勢下，預期中國在研發方面會更下苦功。因此，這三股力量推動下，行業格局將有所改變，而往往在這種情况下，龍頭企業可以因為它的資源優勢而成為行業格局改變中的優勝者。這種投資偏好，在過去的投資業績中亦清楚地呈現出來。另外，新經濟型股票仍然是她建議組合中的首選。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]