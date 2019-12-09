周顯：紅色經濟圈先一步完成

朋友同個banker來，問起阿某君被炒，究竟是因為辦事不力，還是因為政治問題，他笑笑說 ：「兩樣都有啦！他辦事不力就梗㗎啦！乜都唔識，十幾年來從來未中過。不過早不炒遲不炒，偏偏現在才炒，講係不關政治，都無人信啦！」

事實上，家陣中資銀行，間間都清洗緊香港人，黃色經濟圈不知搞不搞得成，紅色經濟圈就肯定先一步完成了。我說：「𠵱家金融死晒！只有政治先至搵到食。我開政治班，一日就爆滿了，要加班，但是搞股票，已經食了三四年穀種，就快餓死了。」

Banker說：「你咪算好囉，U記（按：瑞銀）被釘了牌（按：因為中國森林和天合化工的上市保薦事件），家陣全體員工都係齋出底薪，無花紅，高盛CEO都係70萬美元年薪咋（按：原文照錄，我懷疑此說真實性），全行𠵱家都eat shit。」

之後又講到九龍站樓價和租金狂跌，應該與此有關，因為那裏的住客不是大陸人，就是IFC或ICC上班的。

最後我說了一句：「看到有人比自己更慘，個心都舒服一點！」（好變態！）

[周顯 投資二三事]