盧楚仁：豬瘟令滯脹惡化利金價

非洲豬瘟的傳染性極高，受感染的豬隻死亡率100%，可惜至今還沒有可以預防及治療的疫苗。非洲豬瘟於1960年曾在西班牙大爆發，要直到1995年即35年後才完全被撲滅。另一個案例可以參考巴西，在1978年4月爆發非洲豬瘟，要直到1985年初才確認完全被消滅，前後共用了6年半時間。

徹底治疫至少需時數年

若中國今次能像巴西在短時間內消滅非洲豬瘟的話，相信也要等到2025年才會完全達至零疫情。但行內專家認為，今次保守估計也需要10年時間以上疫情才可以有機會得到完全控制。根據網上不同時段的媒體報道，去年非洲豬瘟爆發至今，不同省市的豬肉價格上升了最少兩倍，有些更達至3至4倍，亦因此，再加上油價大幅攀升，中國通脹率持續惡化。中國通脹由年初的1.5%，已大幅惡化至最近公布10月份的3.8%。若以這樣的速度惡化下去，保守估計明年通脹應該如無意外將邁向5%或以上。

當國內通脹惡化之際，卻又要面對中美貿易戰及經濟下行所帶來的壓力，若以經濟學來說，中國正面臨通貨滯脹的風險。全球各國當中，通縮的表表者當然就是日本，但通貨滯脹的表表者則非委內瑞拉和阿根廷莫屬。通縮出現的國家貨幣有升值壓力，相反通貨滯脹出現的國家，貨幣則有大幅貶值的壓力。有通脹壓力的國家，當地的貨幣樓價有升值潛力。但有滯脹出現的國家，樓價則有很大下跌的風險。

無獨有偶，印度現在也同樣面對高通脹和貨幣貶值的壓力，故此也靜悄悄地在醞釀通貨滯脹。若中印這兩大黃金消費國都有通貨滯脹的問題，相信會激發這兩地人民以至央行買金保值來對抗滯脹。所以有此特大利好消息支持下，我對明年黃金走勢仍然審慎樂觀，保守估計相信金價未來會有10%至15%的升幅。

非洲豬瘟對中國以至環球的影響可謂相當深遠，除上述的影響之外還有以下各方面的正負面影響。

中國需大量進口 美豬肉期貨看漲

第一：中國以至亞洲豬隻數量銳減，對用作飼料用途的大豆需求量也會銳減，估計對大豆期貨長遠價格來說會造成壓力，再加上巴西雷亞爾和阿根廷披索也弱過藥煲，而且巴西產量持續增加，故大豆期貨在持續弱勢下會出現易跌難升的格局。

第二：中國政府一方面為了滿足國內人民對豬肉的需求，二方面要穩定豬肉的價格以防止滯脹惡化，估計未來會繼續大規模在全球各地購買豬肉輸往內地，導致美國的豬肉期貨價格穩步上升，估計亦會帶動生牛期貨以至其他肉類價格也會上升。

第三：通貨滯脹出現的國家，其貨幣很大機會大幅貶值，故相信人民幣和印度盧比繼續有貶值壓力。

第四：無獨有偶，印度現在也同樣面對高通脹和貨幣貶值的壓力，故此也靜悄悄地在醞釀滯脹中。若這兩大黃金消費國都有滯脹的問題，相信會激發這兩地人民以致央行買金保值來抗滯脹。所以有此特大利好消息支持下，我對明年黃金走勢仍然審慎樂觀，保守估計相信金價未來會有10%至15%的升幅。

中印買金抗滯脹 金價可升10%至15%

CRB商品價格指數由年初至今已大幅上升接近8%，反映全球物價正在升溫和惡化。2019年金融市場炒作避險情緒，相信2020年就有機會炒作滯脹帶來的影響。

另外，明天星期二（12月10日）晚上7時半，我會聯同有線財經主播范巧茹小姐在灣仔舉行「2020匯金攻略」免費工作坊，有興趣的可以Whatsapp 98707372報名。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]