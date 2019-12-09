摩根大通亞洲：手機股強勢 Call舜宇瑞聲

兩大手機股瑞聲（2018）及舜宇（2382）上周四、周五續強，貿易戰樂觀情緒降低市場對手機出貨情况的擔憂，另有分析指受益於5G升級與更佳產品組合等，預期iPhone在2020與2021年出貨量將持續增長，供貨商有望顯著受益。看好可留意瑞聲購13181，行使價61.91元，實際槓桿約3.3倍，最後交易日2020年9月24日；或舜宇購12840 ，行使價158.58元，實際槓桿約4.2倍，最後交易日2020年6月24日。淡倉可參考瑞聲沽12973 ，行使價49.83元，實際槓桿約4倍，最後交易日2020年5月20日；或舜宇沽11187 ，行使價115.15元，實際槓桿約4.9倍，最後交易日2020年3月26日。

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