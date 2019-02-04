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瑞銀亞洲：博技術反彈 恒指購12728

【明報專訊】美國對中國貨品新一輪關稅將於12月15日生效，巿場估計首階段協議在該日之前會有較清晰發展。若以港股中線發展觀察，恒指自8月中低位24899點起步，第一浪於9月中27366點見頂；其後回落至10月初25521再展升浪，並升約2400點後再於11月初27900點回落。上述近4個走勢形成上升通道，上周三低位剛好再觸及此通道底部並展開反彈，且看後巿會否收復50天線約26637點甚至進入新一輪升浪。

若看好可留意恒指Call輪12728或牛證63003；恒指購12728行使價27100點，2020年2月到期，有效槓桿約15.倍；恒指牛證63003收回價26011點，2021年12月到期，有效槓桿約58倍。看淡可選擇恒指認沽證11882，行使價26000點，2020年2月到期，有效槓桿約15倍；或選恒指熊證62221，收回價27014點，2020年3月到期，有效槓桿約48倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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