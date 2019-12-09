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張兆聰：新能源車復蘇 洛鉬望突破

【明報專訊】恒指上周升151點，收報26498點。美國新增職位遠超預期，佐證聯儲局減息放水刺激經濟復蘇已經取得成果，美股三大指數全面向上。港股守住26000點後也持續反彈，阿里巴巴（9988）上周五升2.7%，手機設備股強勢，舜宇（2382）、瑞聲（2018）及丘鈦（1478）升幅介乎4%至9%，相關的晶片股華虹半導體（1347）連日飈升後周五再揚近5%。市場現在風險胃納強勁，可以考慮炒作資源股，洛鉬（3993）可留意。

全球股市焦點放在貿易談判和經濟復蘇，前者應該有驚無險，就算中美談不成也得達成一個勉強的「停火協議」。經濟復蘇若隱若現，德國工業生產按年大跌5.3%，是2009年以來最大跌幅，美國新增職位卻非常強勁，說明聯儲局重啟QE馬上取得效果。

中央明年首務仍是穩增長

中國經濟仍然疲弱，但人行上周五已淨投放逾千億元，政治局又為明年工作定調，排首位的就穩增長。

市場設局有點像2019年初，政策轉向憧憬經濟回升股市向上，不同的是很多股市都已處於歷史高位。中港股市以指數看是落後的，但將新舊經濟分開，前者其實已牛氣冲天，一些在2015年人造大牛市時飈升的股份，經歷由高位大跌90%後，部分已經回升至接近2015年的高位，可見內地資金的氾濫程度、投資者有多進取。但無論如何，暫時股市大勢向上。

早年熱炒電動車電池原材料鈷，但近年電動車銷量一般，鈷價持續大跌，洛陽鉬業股價亦跟隨。不過，市場對於未來數年新能源汽車需求轉趨樂觀，洛鉬股價亦出現向上突破。

特斯拉大眾車廠投產 電池需求大增

需求方面，《新能源汽車產業發展規劃（2021至2035年）》徵求意見稿，當中提到要完善新能源汽車購置稅等稅收優惠政策，改善分類交通管理及金融、保險等支持措施。意見稿並提出，到2025年全國新能源汽車的新車銷量佔比要達到25%左右，相對於2018年全國共銷售2810萬輛汽車，當中130萬輛為新能源汽車，佔整體汽車銷售約4.6%，未來數年將出現爆炸式增長，對鈷的需求會相當殷切。短期而言，特斯拉已在上海建廠並即將投產，明年大眾亦將在華啟動兩個純電動車生產工廠，均會推動電動車電池需求。

洛鉬有條件步入上升周期

供應方面，全球最大的鈷礦生產商嘉能可在年底關閉其Mutanda鈷礦。該礦去年產量達2.7萬噸，集團管理層披露有意停產至少兩年，有機會改變供過於求的市場格局。去年全球鈷礦供應為14萬噸，鈷礦的顧問公司Darton Commodities Limited估計，明年鈷礦需求為12萬噸，Mutanda完全停產，市場供需會趨於緊張，鈷價也應聲上升，較低位反彈39%。

要留意，洛鉬今年也曾趁鈷價處於低位增持礦源，近期就宣布收購印尼華越鎳鈷30%股權。當鈷價上升，洛鉬的爆發力也更強。

走勢上，洛鉬由低位2元水平開始回升，近3至4個月主要在2.5元至2.8元水平徘徊整固，上周出現向上突破，孰真孰假仍有待確認，但從基本因素來看有條件步入上升周期。

[張兆聰 還看今朝]

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