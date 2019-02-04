金子：受惠5G發展 小米購12435

【明報專訊】資金再度熱炒新經濟類股份，根據匯豐衍生工具部資料，上周四資金淨流入最多為美團（3690）好倉，金額超過920萬元，其中牛證居多，收回價約90至100元較進取的牛證皆錄得資金持倉，恒指熊證重貨區位於26600點，恒指牛證重貨區位於25700點 ，北水則較鍾情落後多時的騰訊（0700），淨買入約2.9億元人民幣。
內地本周二公布11月通脹數據，料央行貨幣政策首要穩增長，將適度提高通脹容忍度。中美貿易戰仍然存在不確定性，最近美國總統特朗普稱與中國的磋商進行得非常好，但是否如期於月中徵稅要看情況。美國財長梅努欽表示，中美談判正處於軌道上，但未有確實最後期限，雙方都有通電話努力達成協議。中美貿易氣氛緩和，港股得到支持，上周五收市升281點。
上周五手機股受追捧，瑞聲（2018）升8.97%，成為上周五升幅最大的藍籌。下年關注點之一是5G，其中相關股小米連續5日回購股份，涉資約2億元。小米近期企穩8.7至8.9元，上穿9元水平，可以視9元為支持位。
大行野村研究報告指，小米管理層在出席投資者論壇時表示，維持今年銷售增長目標為按年升約17%，其中小米在印度市場居於首位，維持目標價11元和「買入」評級。看好小米前景可以留意其購證（12435）。