金子：受惠5G發展 小米購12435

內地本周二公布11月通脹數據，料央行貨幣政策首要穩增長，將適度提高通脹容忍度。中美貿易戰仍然存在不確定性，最近美國總統特朗普稱與中國的磋商進行得非常好，但是否如期於月中徵稅要看情況。美國財長梅努欽表示，中美談判正處於軌道上，但未有確實最後期限，雙方都有通電話努力達成協議。中美貿易氣氛緩和，港股得到支持，上周五收市升281點。

上周五手機股受追捧，瑞聲（2018）升8.97%，成為上周五升幅最大的藍籌。下年關注點之一是5G，其中相關股小米連續5日回購股份，涉資約2億元。小米近期企穩8.7至8.9元，上穿9元水平，可以視9元為支持位。

大行野村研究報告指，小米管理層在出席投資者論壇時表示，維持今年銷售增長目標為按年升約17%，其中小米在印度市場居於首位，維持目標價11元和「買入」評級。看好小米前景可以留意其購證（12435）。

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