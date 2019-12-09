潘迪藍：全球寬鬆 內地難獨善其身

易綱在12月1日出版的中國共產黨理論期刊《求是》上發表的7000字署名長文〈堅守幣值穩定目標 實施穩健貨幣政策〉中形容，金融海嘯在2008年爆發以來，主要發達經濟體推行負利率和量化寬鬆政策的實驗都是失敗的。他表示，即使主要發達經濟體的非常規貨幣政策已經趨於「常態化」，內地也必須堅持常規的貨幣政策和正利率。

對過去10年的貨幣政策實驗的批評並非全新事情，甚至一些以往曾經擁護負利率政策的中央銀行，現時亦愈來愈不肯定它是否真的有好處。

德國保守主義在中國人行札根

但是，德國保守主義在中國人民銀行內札根，卻是重大的事情。德國央行對於歐洲央行激進的寬鬆貨幣政策厭惡是眾所周知的，但因為加入了歐元區，它也不得不將自己的偏好放在一旁。當歐洲央行將利率推低至負數時，德國報章大聲疾呼這是「德國存戶的噩夢」，但德國還是要跟大隊下調利率。

相比之下，中國大陸卻堅定地控制着自己的貨幣主權。假設當全世界其他國家的利率下降時，內地仍然希望保持較高的利率，那麼它也能夠做得到。易綱正是抱著這種想法。他相信，即使全球主要經濟體都推行零利率或負利率時，中國大陸也可以獨善其身地推行正利率。

他寫道：「在世界經濟可能處在長期下行調整期的環境下，要做好『中長跑』的準備，盡量長時間保持正常的貨幣政策，以維護長期發展的重要戰略機遇期，維護廣大人民群眾的根本利益。」

他承認，2008年全球金融海嘯之後採取的非常規政策確實有助於緩解危機的直接影響，但這些政策並未消除經濟增長乏力或通縮壓力。易綱附和西方一些對非常規貨幣政策的批評，認為這些措施「延緩了經濟內在的調整進程，加劇結構問題」。他指出，人口老齡化將導致潛在經濟增長和生產力增長減緩，這些供應端基本因素的惡化，都不是貨幣政策和低利率所能改變的。換言之，易綱認為，發達經濟體長期處於停滯狀態，它們對非常規貨幣政策的試驗，反而推遲了改善其增長前景的必要改革。

「能保持正常貨幣政策的 將成全球經濟亮點」

相比之下，他認為，中國大陸是具有相對強大增長潛力的發展中經濟體，還具有「社會主義市場經濟的制度優勢」。中國並未面臨驅使美國、歐洲和日本推行非常規貨幣政策那種壓力。如果中國可以不採取這些措施，情况會比較好。

他說：「應當看到，保持正利率，保持正常的、向上傾斜的孳息率曲線，整體上有利於為經濟主體提供正向激勵，符合中國人儲蓄有利息的傳統文化，有利於適度儲蓄，有利於經濟社會的可持續發展。」

如果易綱的想法正確，那麼全世界將會面臨利率結構分歧，而內地的利率將會持續高於發達經濟體。

易綱認為，這將會對中國有利，因為「未來幾年，還能夠繼續保持正常貨幣政策的主要經濟體，將成為全球經濟的亮點和市場所羨慕的地方」。這無疑將會對內地的資產價格有利。因為內地較高的利率將會吸引大量外資流入其在岸債券市場。這亦會令人民幣的需求增加，從而協助人民幣保持結構性強勢。但要注意，這需要內地保持到相對較高的名義經濟增長率，而又不必大幅度削減利率。

易綱想法忽略內地經濟減速

換句話說，易綱認為，儘管世界其他地區可能長期處於停滯狀態，但內地並非如此；由於經濟基本因素極佳，內地的貨幣政策可以例外。但是，這種說法忽略了內地人口老化的速度比很多發達經濟體還要快，令內地的經濟增長潛力也無可避免地下跌。如果經濟長期停滯是全球性的現象，而不是局部性的問題，那麼內地削減利率的壓力將會與其他主要經濟體相同。

近幾年，內地也並非常規貨幣和財政政策的典範。事實上，自2008年金融海嘯以來，內地多個刺激經濟計劃的規模已遠遠超過了美國、歐洲或日本。例如，內地地方政府有大量在預算之外的公共工程開支，是利用人民銀行的寬鬆貨幣政策來融資。這意味着，自2009年以來，中國大陸政府每年的實際財政赤字都接近內地GDP的10%。

每年實際財赤 已接近GDP一成

另外，內地家庭總債務的增長速度，也是主要經濟體當中有紀錄以來最快之一。根據中國人民銀行自己的估計，在2010年，內地的家庭總債務還只是大約相當於內地GDP的25%；但到了2018年，已大幅上升至相當於內地GDP的60%。

簡而言之，早在歐洲央行前行長德拉吉（Mario Draghi）說「會採取一切措施」來支持經濟增長之前，中國人民銀行就已經這樣做。內地的經濟增長彈性，在很大程度上，要歸功於易綱現時正在貶低的激進決策。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]