林少陽：政治悲情無礙國際資金配置

對於2020年上半年的港股後向，我是審慎樂觀的。淡友可能會反駁，現在距離美國加徵中國進口關稅死線尚不足一個星期，港股捱得過12月15日的考驗先算啦！

中美貿易關係破裂 早已不是新聞

每次跟朋友一講到政治，無論是本土的、本國的，還是國際的，我都只能好謙卑地跟他們說，他們找錯對象了，因為我就是不懂。而連一個白宮見習生都唔識的我，又怎可能知道12月15號中美貿易談判會否再次破局？曾經有一段時間，我都試過惡補政治學001，亦很用心聆聽專家們對特朗普在Twitter上發言的解說及預測。但是愈聽得多，個人就愈糊塗，最後索性放棄了。

國際地緣政治，對投資重要嗎？當然重要！問題在於，面對錯綜複雜的國際政治關係，我等凡夫俗子，真的能勝過市場的集體智慧嗎？再者，中美貿易關係破裂，不是已經是一年半前已發生了的舊聞嗎？

在投資的世界，沒有什麼比專心聆聽市場的聲音來得更加重要。一年半的時間，說長不長，說短不短。市場究竟已消化了幾多貿易戰的負面消息，我們很快便知道。

跟政治一樣容易令人糊塗的，是宏觀經濟的數據。不過，相對政治上的一池渾水，宏觀經濟數據相對來說還是較老實，只是投資者對數字的理解，往往出了問題。例如，最近一個季度，中國GDP增長率跌至改革開放以來新低，而且明年還會繼續插水。

中國經濟股市不掛鈎

直線的理解，經濟下滑，當然不是好事。不過話說回來，過去20多年來中國GDP高速增長，都刺激不了A股上升，反而增長率遠低於中國的美國經濟，其股市卻欣欣向榮，何解？因為從來，GDP增長都跟企業盈利前景，沾不上邊。如果是為了谷經濟，整個國家都孭重債務，而且寶貴財政資源，都被行政效率一塌糊塗的國企霸佔了。

國家因為去產能去槓桿減債務，而令GDP逐步由超現實水平回落至可持續的水平，對上市公司股東來說是好事還是壞事？

又到年尾，國際傳媒都會為過去一年的國際社會，找一個代表這個年代的關鍵詞。假如我有份投票，我今年的心水關鍵詞是事實查核（fact check）。向來政治經濟社會事件，都是假新聞的溫牀，只是近年借助社交媒體的威力，變得無遠弗屆而已。

聆聽市場聲音 避開假新聞雜音

過去大半年，本港負面新聞充斥，真假難辨。令人不解的是，無論是港股還是樓市，都只是略微應酬式的跌了一點，很多不受影響的行業，更加是與香港這個悲情城市分道揚鑣。

年關將至，無論閣下對香港的經濟前景是樂觀還是悲觀，是時候遠離那些影響閣下判斷力的假新聞假分析，專心一致聆聽市場人士，用他們各自畢生的儲蓄進行投票的結果。說不定，市場投票的結果，可能遠比剛過去的區議會選舉結果，對預測未來中港兩地的政治及經濟前景，更加具代表性。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]