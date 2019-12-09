陸振球：中美相爭 俄股得利？

另一個受惠中美鷸蚌相爭的國家可能是俄羅斯，至少美國好像沒甚額外精力對打壓這個傳統老對手，美國總統特朗普更一直受「通俄門」事件困擾，其當選涉嫌得到俄羅斯的協助，而巧合的是，俄羅斯自特朗普上台後，股巿真的表現可人，未知是否涉及特朗普的「回報」。

今年美國標普指數迄今升了26.56%並在歷史高位徘徊，表現已是不俗，更明顯跑贏了A股上證指數的16.77%升幅和香港恒指的3.90%升幅，特朗普更常以美股創新高來誇耀自己政績，包括貿易戰的成果。不過，原來在美國上巿的俄羅斯股巿ETF如iShares MSCI Russia Capped ETF（美國上巿編號：ERUS）今年以來卻升了38.30%，跑贏了標普指數超過一成！

如果現時中小學的通識教育仍有筆者當年在中文課程獲教的「鷸蚌相爭，漁人得利」的內容，或會有助學生日後發掘投資機會。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]