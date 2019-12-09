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陸振球 投資超限戰

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陸振球：中國再開放市場 友邦值博

【明報專訊】大家都關注數天後，即12月15日死線之前，中美貿易談判會否至少達成部分協議，以令美國至少暫緩徵稅，甚至撤回已徵的部分關稅。上星期香港和美國股巿，也因為美國總統先後指可待明年11月大選後才簽貿易協議，其後又指談判進展良好，以至股巿忽上忽落，如投資者跟車太貼，隨時左一巴右一巴輸錢。

不過，有投資前輩指近數天其實有一些正面消息反映今回中美貿易談判或會有些較好的結果，包括中國排除部分美國大豆、豬肉關稅，以及銀保監宣布，將外資持有國內合資人壽保險公司的持股限制，放寬至51%，並為明年適時全面取消持股限制，預留制度空間。前輩指前一項反映中國率先釋出善意，因為如有關措施能增加美國大豆和豬肉進口中國，一方面有利中國遏抑通脹，同時亦有利特朗普的農民選票。另外，美國金融和保險公司一直想打入中國這個擁有13億人口巿場，放寬國內合資保險公司的外資持股限制，實有利其進軍內地計劃，同時也有利中國吸引美國資金。

萬洲升穿下降通道 值得留意

前輩說，雖然特朗普經常出爾反爾，也不是投桃便會報李之輩，不過中方在貿談敏感時刻先釋出善意，其實有自行增加彈藥的作用，因如雙方談不攏，中方也可將已作出之措施撤回，則美方便由原本有變成沒有，產生「損失」的感覺，合乎兵法的若欲擒之，必先予之的套路。

友邦留意能否升破三角阻力

上周上述首項措施公布後，在美國擁有龐大豬肉供應的香港上巿相關股票萬洲國際（0288），便以大成交升穿近期的下降通道（圖1），值得留意。至於上周五收巿才公布的放寬外資在中國合資保險公司股權比例消息，預料會對友邦保險（1299）有利，該股今年明顯跑贏恒指，並正處於大型三角整固之中（圖2），如向上升破阻力追入頗為值博。

[陸振球 投資超限戰]

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