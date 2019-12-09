瑞信：內房明年跑贏大市 基金經理料炒風持續 偏好大型內房

明報記者 王俊騏

瑞信早前發表明年市場展望，亞太區高級投資策略師邵志銘估計，未來3至6個月恒指看27000點。他解釋，目前港股沒有反彈向上的催化劑，但很多負面因素都已反映在市場上，加上有中美快將達成首屆段協議的消息，目前港股對比歐美市場估值便宜很多，外資已非常低配港股，意味下行空間不多，維持中性看法。

NAV較10年平均大折讓 下跌風險低

他料明年本港經濟會逐步進入衰退，經濟增長預測為0至-1%。他認為，本港經濟很倚賴零售、公用和金融業，最少要見其中一個支柱反彈，但如明年第三至四季情况未見善，屆時有可能影響市民供款能力。惟他不擔心今年赤字問題，指本港的財政儲備為全球數一數二，相信用來應對兩年的經濟狀况問題不大。

至於目前是否港股入市機會，邵志銘指投資毋須投放感情，現時還有很多其他選擇，例如美股和亞洲高息債等，在港股中亦較看好中資股能跑贏大市。他相對看好港股內的防守公用股，有一定派息吸引力，短線有望跑贏，中線才稍看好金融和地產股，但指即使樓市長線緩慢下行，地產股已有一定折讓，不少負面因素都已反映。

在中資股中，他則較看好內房股，指目前資產淨值（NAV）對比過去10年平均水平有近五成折讓，估值低於歷史平均水平，隨貿易不明朗因素續纏繞，內地為穩定經濟增長仍需依靠第二大支柱房地產，當經濟受壓時難以收緊有關政策，故下行風險亦較低。而事實上，近期內房的銷售數據強勁，大部分銷售額都有見雙位數增長，都有望支持板塊。

溫鋼城：股價受惠內需概念銷售熾熱

中投傲揚基金經理溫鋼城則估計，目前整體內房股仍有約一成水位，指近一個月表現明顯好轉，銷售數據佳，並同樣是主打內需概念，吸引愈來愈多資金流入。惟他指銷量好都是以價換量為主，而且縱使中央放鬆銀根，也未見大幅減息和降準，其後仍要視乎貿戰形勢走向，人民幣的強弱對內房有一定影響。他補充，目前內房估值處於中間水平，相信這股炒風仍可持續半至一個月，只要投資者「轉身」快，滿足約8%至10%升幅可作考慮。

最近中小型股內房較為當炒，惟溫鋼城指整個板塊都是輪流炒，由中型炒到大型股，並且是逐隻炒，皆因市場「水乾」，欠新錢流入，料這趨勢亦會持續。他個人則是偏向大型內房股，如融創（1918）、中國恒大（3333）和中海外（0688），但補充內房這行業難有一隻獨贏，較少有追落後概念，其後也不一定是大型內房追上。

市場缺水料輪流炒 個別房企難獨贏

除了瑞信外，還有多間大行都看好明年內房股。其中包括花旗發表報告，指其覆蓋的34隻內房股，料明年銷售仍可有13%增長。該行估計，明年市場整合會加快，使內房企業有更多可售貨源和加強融資能力，料行業由第四季起，因盈利可見度佳有更好表現，續跑贏大市。該行列融創中國、世茂房地產（0813）、旭輝控股（0884）、龍光地產（3380）、龍湖集團（0960）、華潤置地（1109）及時代中國（1233）等7隻內房股為首選。

交銀國際亦稱，預計內地會續放鬆調控，將有助改善內房銷售。該行偏好更高利潤率和銷售目標穩定、財務穩健、有強勁銷售和估值不高的內房股，包括世茂和龍光，給予「買入」評級。

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