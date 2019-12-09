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李聲揚：數據中心上市多是非

【明報專訊】筆者外遊回來，又正值年尾，自然是應了黃子華的名句，放假前四後六均忙個不停。忙中偷閒，分別和兩班朋友見面，原本只是畀面派對，居然也有點得着。

先是某深黃小友相約見面，提議到Pizza Express，筆者笑道，以你身分去中資餐廳不怕被人非議？小友才知道餐廳已不再是英資，還說難怪覺得味道變了（心理作用？）。最後改約在別家餐廳，席間談到，餐廳自中資接手後，的確麻煩連連，早前更要債務重組。小友認為是中資經營不善，筆者嘗試修正：中資自家品牌還好（例子不少），但接手別人品牌，少有起死回生，中伏居多。買貴貨是常態，又或者是英國人的狡猾，好東西別人才不會賣給你（所以港交所（0388）收購倫交所就告吹了）。看看中資收購Thomas Cook，或者是早前收購英國球會，似乎也是交學費居多。

政府搞創科 最後都變質

周末，另一朋友的初創公司完成產品發布。當然筆者對科技一竅不通，但之前也短暫在其公司工作，主要是幫忙融資。面對潛在投資者的質疑，筆者早有心理準備，畢竟之前當大行分析員，由朝到晚都被基金經理（甚至自己同事）挑戰。始料不及的，倒是和政府打交道，的確叫人氣結。坊間對科技園的種種批評，筆者不再重複。短暫的初創公司生涯，果然引證民間智慧：政府帶頭搞的甚麼港甚麼園，最後往往變質，淪為地產項目，或是利益輸送，或兩者皆是。

早前科技園在處理Global Switch（GS）一事上，就搞出大頭佛了。而GS正是最初是英資，後來已賣給中資，就像數據中心（Data Centre）的Pizza Express。

舊同事曾寫過數據中心的專題研究報告，所以筆者對行業生態略知一二。暫時上市公司只有新意網（1686），當然電訊盈科（0008）也有此業務，但並非主業。至於GS，年初媒體報道打算在香港上市，現在似乎要延遲。

中藥港物流港變了「八萬五」

為甚麼說科技園搞出大頭佛？其實之前媒體也有報道，也應了筆者提到的「甚麼港甚麼園」定律，政府介入太多，很易出問題。回想過去，但凡出現某某問題，香港在某領域落後於外國，定會有人提出「政府應該點點點」。數碼港固然已是笑話，中藥港物流港好像也和提出者一樣「八萬五」了。最搞笑的是甚麼電影發展基金，筆者不會打盡一船人，但基金的確成為不少業者拍爛片的水喉。

不過電影基金之類，畢竟規模極細，影響有限。去到科技園就不同了。香港最值錢是甚麼？是地。回想當年影藝業界實在應該建議搞個橫店影城。「高地價窒礙科技發展」，是很動聽的口號，「政府應該介入」，更一度是全城核心價值（現在當然個個失憶）。試想一下，政府提供廉價地皮，給予天才橫溢但受租金所阻的香港喬布斯創業，多麼浪漫。

但大家忘了，本城更常見的，是game the system。工業村地皮，「市價」是每平方呎過萬元，科技園以幾百元批地給GS，當然是送大禮。最大問題是，上述提到的電影基金，理論上政府可以分回成本，甚至分紅。但GS上市的收益，政府則似乎無從過問。

Global Switch上市收益 科學園無從過問

另外，科技園此類半官方機構，最容易藏污納垢。也是公開資料，科技園曾向政府表示，地積比未用盡，可以再加建。理論上人人可以申請，GS中標本身也不是罪，但GS在年報中，卻似乎未卜先知提到此事，難免令人懷疑有內定之嫌。

最後，媒體的調查報告也有提出，GS違規將設施「分租」出去，理應是違規。奇怪的是，即使在媒體大篇幅報道後，科技園也不理會。甚至「勞煩」到政府「溫馨提示」，但科技園依然充耳不聞。當然兩者是否扯貓尾，就天知曉了。

和許多同年紀朋友不同，筆者對內地公司並無特別偏見，偶爾也到深圳吃潮汕牛火鍋，看內地電影，出差到內地也不會堅持要坐港資。但這一切均算是公平競爭，若用香港的公眾資源去補貼內地公司，則似乎有點不妥。說到底，筆者還是認為「大市場，小政府」才是王道，政府公務員不用跑數，即使本意是好的政策，也只會被聰明人鑽空子圖私利。

康證投資研究部董事

http://www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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