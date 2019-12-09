羅家聰：中國債務 實有幾糟？

每間企業的債務成本和利潤都不同，但我們毋須知道一切，知道變化方向已足夠，原因是若一切無變，本來還到的還到，還不到的則早已還不到。有變化且向壞的一邊，則本來還到的亦會變還不到，邏輯就這簡單。在一方，人幣孳息曲線水平變化不大；至於發美元債的，美債孳息曲線早輪還在向下，近期才轉橫行，起碼沒升。至於匯率，美元兌人幣雖稍貶值，但幅度不大。故整體而言，債務成本一方應無大變。

那利潤情况呢？如果企業利潤跟經濟掛鈎，那從GDP增長大勢看來，顯然一路惡化。民企借債，多數是美元債，美國減息3次、債息累跌近1厘，而同期中國經濟增長跌不到1厘的，故理論上這已有利發債體，然而仍見違約，這或反映企業實際利潤增長較GDP為慢。

附圖可見未來月份企業債務到期額。一眼即見，本月總數1630億元（人民幣．下同），已見零星違約，明年不少月份在三四千億以上，怎捱？這還未計明年增長會繼續向下，而且美債息或在美股向好下回升。利潤、利息兩頭縮，到期額升，可謂三面夾擊。

然而，未必頂不住的。因為絕大部分的債都是政府的，其餘兩類幾乎小到看不見。政府債倒易辦：外匯儲備3萬億美元（以人民幣計即7倍），應付區區幾千億人幣不難。不過隨着外儲穿三見二字頭，一則人幣會因而有貶壓，二是圖中債務總額達四萬六億。

3萬億已低於總債額，再跌，你道市場會如何反應？

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[羅家聰 一名經人]