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沈永年：居住證好處雖多 非擁戶籍

【明報專訊】上期專欄提到，現時港人辦理內地居住證的手續非常簡單，只須依照規定遞交相關文件即可，全程也只需十多分鐘時間，由遞交申請到領證也只需十個工作天，難怪吸引到愈來愈多港人申請。

至於申請到居住證後，港人在日常生活上又有哪些實質便利呢？根據官方資料，港澳台居民憑居住證，便能在內地依法享受勞動就業、參加社會保險、依法繳存提取和使用住房公積金等3項權利。而居住地政府及有關部門亦應當為居住證持有人提供義務教育、基本公共就業服務、基本公共衛生服務、公共文化體育服務、法律援助和其他法律服務等6項基本公共服務。

同時，居住證持有人還可以享受在居住地辦理機動車登記、申領機動車駕駛證、報名參加職業資格考試、申請授予職業資格、辦理生育服務登記以及在內地住宿旅館，乘坐國內航班、火車等交通運輸工具，辦理銀行、保險、證券和期貨等金融服務，與內地居民同等待遇購物，購買公園及各類文體場館的門票，進行文化娛樂、商旅消費等9個方面的便利。

網上購車票 免排隊取票

對筆者來說，由於需要經常往返內地，交通出行愈省時就愈划算。以往港人持回鄉證到內地旅遊仍會面對一些困難，例如網上購買車票，由於回鄉證欠缺晶片，只能在人工櫃位核驗回鄉證才能取票，而取票時又總是大排長龍。

同時，港人還需要填寫內地手機號碼，要是沒有的話，不僅需要到指定電訊營業廳註冊手機號碼，填寫註冊信息後還要跑一次車站，可謂十分繁瑣。

如今，港人在取得內地居住證後，無論坐高鐵、坐飛機都方便了許多，可以憑證件在網上順利訂票，甚至取票的流程亦變得非常方便。在網上購買火車票後，即使不取票直接刷證亦可進站。

還有，以往持回鄉證住內地酒店、租賃旅館的時候或有不同的待遇，造成選擇上的諸多限制，有些酒店不接受回鄉證；但取得居住證後便不受此限，旅遊、出差再也不用擔心住宿問題。

縱取得居住證 仍屬「境外人士」

其次，以往持回鄉證在內地銀行開戶也相當繁複，須帶備香港身分證、回鄉證、香港住址證明、實名註冊的內地電話號碼；相對之下，取得內地居住證後就毋須特別準備其他文件，省事得多。再者，未來亦會進一步簡化開立銀行戶口程序。相對來說，居住證持有人在買樓或是借貸上會較方便。

不過，「居住證」和「落戶」始終是有分別的。居住證只是讓港澳台居民擁有內地身分，取得日常生活便利，但在法律層面，持有人的戶籍是不會因而改變的，香港人取得居住證後仍屬「境外人士」。也就是說，香港人在內地買樓時仍要按照個別城市的法規，包括限購等規定，大家必須緊記！

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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