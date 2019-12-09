潘啓才：股巿課程冷政治課程熱的啟示

話說我協助周顯大師搞合眾會，已經有一年多時間，近期的參加人數，由於股票市場整體表現，仍然強差人意，所以參加人數，整體呈現下降趨勢。大師亦因此多了時間閒着沒事幹，碰巧他的學生R君提出了一個建議，叫他因應香港現在的時勢、搞一個政治課程，大師承認，這念頭，從賺錢的角度看，明顯沒有多大利益，但他認為，在今日這政治掛帥的年代，把正確的政治科學教導給大眾，卻是有益和有建設性的事。再說，市場淡靜，反正閒着也沒事幹，倒不如聚集一些人氣，就因此，周顯政治普及課程便誕生了。

香港步入政治掛帥年代

​大師的課程將同時包含了歷史哲學和政治實務兩方面。由於這是客觀科學，並不涉及政治立場，這正如學懂了政治原理的諸葛亮和諸葛謹兄弟，可分別為蜀漢和東吳兩國效力。​

周大師的課程分為4課，第一課是基本理論，教學目的是理解所有政治行為的人性目的:繁殖與政治、自發秩序、軟權力和硬權力、經濟學和政治學的關係，權力真空和奇點、文化因子與基因，成本與效益。

第二課是理論化為現實的操作，教學目的是從而掌握所有政治操作原理，優秀學生可學到操作他人和反操作的方法﹕屁股決定腦袋、洗腦、仇恨、經濟利益、民族發明和消滅、種族屠殺、兒童/少年/男人/女人的不同操作，政治運動、胡蘿蔔與棒子、統治階層和學生運動。

​第三課是制度，教學目的是學會政府的操作原理，從而可以預測政府的行為:民主、獨裁、封建等制度的本質和歷史、制度和法律，一國兩制和帝國，合法化/納入制度，政權，人民叛亂，暴力鎮壓、穩定和平、產權，殺人、控制輿論、駐軍、封建及聯邦、改革變法。

​第四課是國際政治，教學目的是解讀不同國家，以至於整個世界的政治互動，皆因所有國家、城市、人民，都不過是世界互動的其中一份子，沒有人可以逃出這互動的影響力﹕國際法律、侵略、戰爭、地理、貨幣戰、人民內部顛覆、國家/民族國家/帝國、非國家、異族和異族政權、傀儡政權、虛君與實權、土地與資源、大滅絕。

逆權運動改變港人興趣

上述這類課程，如果在6個月前搞，我諗就算唔使收錢，都唔容易搵到十個八個人去聽。但今時今日，我只是隨意在我的facebook個人帳戶出了一個post，估唔到在48小時內，已經有過幾百人有興趣，而願意馬上付費3000元或以下價錢的朋友，居然有成百多人咁多，相比搞一個股票課程，如果用同一價錢，我估計在24小時內，要收夠十個八個朋友，也絕不容易，而這就反映了，因為這次逆權運動的出現，香港人對政治的興趣，原來在不知不覺間，已經比學炒股票更強，這個轉變，對於香港作為一個國際金融中心的長遠發展，究竟是好是壞呢？

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[潘啓才 通天財技]