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謝紹榮 老海鮮周記

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謝紹榮：人壽保險愈早買愈着數？

【明報專訊】從事投資的人士，無論全職還是業餘，或多或少也會對星宿命理感興趣，筆者亦不例外。有鑑於明年第一季度土星和冥王星合相，標誌着時代轉更，所以大家也不妨順勢作出轉變，當中包括常常被揶揄為一成不變的「老海鮮」，最好盡早改變思維迎接新世紀。

所謂「食腦本」，也就是說，日後大家想賺多點錢便要先動動腦筋，不能單靠過往累積的知識和人脈關係。坊間常有一種說法，「愈年輕購買傳統人壽保險，所需繳付的保費真的愈少嗎？」

不少年輕人甫入社會做事不久，通常便會收到舊同學邀約見面，聲稱洽談一件足以影響對方一生的事情。見面後，方發現原來是推銷人壽保險。

當一個初出茅廬的保險經紀要游說另一名入世未深的職場新鮮人購買保險時，經紀習慣把所有傳統壽險的好處，如數家珍般一一列舉，當中必定包括「以同樣身故保障金額而言，愈年輕購買，保費便愈便宜。」但事實真的如此嗎？

答案是否定的。假若身故保障金額相同，保險公司在計算投保人應繳保費時，無論投保人在什麼年紀投保，其折算死亡或然率後的現金流貼現總值都是相同的，因此根本並不存在「愈年輕購買，保費便愈便宜」這回事。

唯一真實的是「早買早享受」，因為死亡這回事，投保人只能參考「小數法則」，並不如保險公司般能應用「大數法則」來推算公司的或然負債。「小數法則」是導致「賭徒謬誤」的基本原因。有見及此，對於有家庭負擔人士而言，與其瞎猜何時見閻王，倒不如早些給家人買個保障，雖則筆者對於「早買早享受」這說法有所保留，因為感覺有點變態。

跨國保險集團前亞洲區投資管理總監

《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]

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