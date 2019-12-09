蔡金強：孤獨的中國人

聚會聊了很多，很多令人感觸的事，大家也聊到中國現在的困境，也聊到中國人的孤獨，哎，真是傷感！現今的世界，中國人是如此的孤獨，環顧世界，中國人真心的朋友有幾個？真是莫名其妙的孤獨，都不知道招誰惹誰？

不少歷史學者 停留「自娛」階段

不過聚會上，大家還是坦誠中國事實上一直都是孤獨的，現在很多中國的一些歷史學者，在研究自己的歷史和文化時，不跟外界進行對比或者尋找它與外界的聯繫，基本停留在「自娛自樂」的階段，中國人有這樣的觀念，即中國歷史上在很多方面曾經是世界最先進的，或者說文明是最發達的，但卻從來沒有與同時在世界上存在的其他文明認真比較過，或放在一個開放的體系裏研究。在中國沒有開放時，這種「自娛自樂」、這種虛假的歷史觀念或許有利於文化自信；但一旦中國人走向世界了，或者世界上的人走進中國了，我們可就發現，這種盲目誇大的自信往往適得其反，非但不會增強我們的文化自信，而且會動搖，甚至使我們喪失自信。

「絲綢之路」實際不太關中國事

中國人老愛提絲綢之路，事實上翻查古籍，是找不到「絲綢之路」這個詞的。1860年前後，德國地理學家李希霍芬到中亞考察，提出「絲綢之路」概念，他指的是「約在公元前二世紀，存在着這樣一條絲綢之路」。歷史上的絲綢之路，既不是中國人興建的，也不是中國人推行的。這條路主要不是由漢朝人，而是中亞、西亞，甚至歐洲人建立的，動力來自他們。唐代安史之亂以後，唐朝從中亞節節敗退，一直退到長安附近，絲綢之路基本上不存在了，變成了中亞內部的一條路。

中國對世界影響沒想像的大

我們必須實事求是地認識中國的歷史，認識中國古代曾經在世界起到什麼作用。有些簡單問題在世界上已經是普通常識，但中國近代很多人，包括我們一些領導人，甚至都不知道它，比如說「海上絲綢之路」，那是德國人提出的。

歷史上中國沒有主動利用過絲綢之路，也很少從絲路貿易中獲利。所謂的大唐時代，在中國今天大多數人眼裏，甚至包括歷史學家，都認為唐朝的長安曾經是世界的中心，其實這是偽命題。唐朝的長安對阿拉伯國家、對歐洲產生了什麼影響？甚至對日本，唐朝也從來沒有主動影響它，都是日本人主動到長安來學習他們自己選擇想學的東西。唐朝真正的影響，實際上就在漢語文化圈，就只是到朝鮮、到越南的北部，甚至還沒影響到東南亞。

時人對外界、對自己歷史的了解，基本停留在自娛自樂的階段。從世界史的寬面上講，中國對世界的影響並沒有我們自我宣揚的那樣大。咱們真要重新好好認識中國文化與世界文化、當地文化的關係，不認識自己，中國人永遠是孤獨的中國人。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]