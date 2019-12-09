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2019年12月9日星期一
環球數據前瞻
翠華入股藝人食店 借名氣擴張 毛記「踩過界」購渣哥49%股份
財團愛名人餐廳 拓多品牌
共享辦公室彈性大 經濟差更有利
中國11月出口遜預期 順差擴大
恒大派息每股1.578元 「回A」或再押後
港航永續債續停牌 稱不會贖回
富蘭克林Grant Bowers：美國5G起革命 科技股新增長點
2014年看好亞馬遜 股價至今升近5倍
先機環球Justin Wells：貨幣財政政策力挺 美股易升難跌
港股投資啟示 逢低吸納優質股
全面小康目標期滿 需保增長兼穩風險 明年中國貨幣政策料適度寬鬆
達標需今明兩年GDP保持6.1%增速
仁山優社引新科技 助銀髮族快樂復健
港人口老化 催生個人化安老服務
美Fintech公司攻港 指港資金流入強勁
虛銀快加入競爭 畢馬威：料傳統銀行不會特別上調存息
張兆聰：新經濟似科網泡沫亢奮
鄺翠玲：新鮮人5年目標儲50萬
環球數據前瞻
金子：受惠5G發展 小米購12435
張兆聰：新能源車復蘇 洛鉬望突破
蔡金強：孤獨的中國人
謝紹榮：人壽保險愈早買愈着數？
潘啓才：股巿課程冷政治課程熱的啟示
謝偉銓：宜適時調整標售土地策略
沈永年：居住證好處雖多 非擁戶籍
羅家聰：中國債務 實有幾糟？
李聲揚：數據中心上市多是非
瑞信：內房明年跑贏大市 基金經理料炒風持續 偏好大型內房
陸振輝：不要放過退休族的政府福利
陸振球：中國再開放市場 友邦值博
陸振球：中美相爭 俄股得利？
林少陽：政治悲情無礙國際資金配置
技術取勝：建行處上升通道
潘迪藍：全球寬鬆 內地難獨善其身
李順威：歐日市場可追落後
劉思明：礦股好轉 贛鋒表現強勁可吼
何啟聰：舜宇續尋頂 留意購12949
瑞銀亞洲：博技術反彈 恒指購12728
摩根大通亞洲：手機股強勢 Call舜宇瑞聲
周顯：紅色經濟圈先一步完成
何國良：分析師看好明年中國市場
何濼生：中國經濟韌力足 前景亮麗
王弼：太實則虛 月中加關稅機會高
曾淵滄：本地地產股跌過龍
湯文亮：港可搞公投要求擱置人權法
陳永傑：公屋供應荒 樓價遲早回升
廖偉強：檢討辣招 港府還待何時
布少明：租金滯後 突破待農曆年
李志成：周末推新盤 爭客戰升溫
盧楚仁：豬瘟令滯脹惡化利金價
信置明年發力 推8新盤近5000伙 St. George's Mansions劍指九龍新樓王
一級歷史建築中電大樓 鐘樓變身博物館
天鑄3房2980萬易手 明賺實蝕150萬離場
恆大．睿峰累收250票 超額兩倍
匯璽II一房「零議價」租出 呎租63元
巴芬道9號享九龍都會景
君匯港交投倍增 實呎破2萬
已知航企財困 釘牌風險自負
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環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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翠華入股藝人食店 借名氣擴張 毛記「踩過界」購渣哥49%股份
財團愛名人餐廳 拓多品牌
共享辦公室彈性大 經濟差更有利
中國11月出口遜預期 順差擴大
恒大派息每股1.578元 「回A」或再押後
港航永續債續停牌 稱不會贖回
富蘭克林Grant Bowers：美國5G起革命 科技股新增長點
2014年看好亞馬遜 股價至今升近5倍
先機環球Justin Wells：貨幣財政政策力挺 美股易升難跌
港股投資啟示 逢低吸納優質股
全面小康目標期滿 需保增長兼穩風險 明年中國貨幣政策料適度寬鬆
達標需今明兩年GDP保持6.1%增速
仁山優社引新科技 助銀髮族快樂復健
港人口老化 催生個人化安老服務
美Fintech公司攻港 指港資金流入強勁
虛銀快加入競爭 畢馬威：料傳統銀行不會特別上調存息
張兆聰：新經濟似科網泡沫亢奮
鄺翠玲：新鮮人5年目標儲50萬
環球數據前瞻
金子：受惠5G發展 小米購12435
張兆聰：新能源車復蘇 洛鉬望突破
蔡金強：孤獨的中國人
謝紹榮：人壽保險愈早買愈着數？
潘啓才：股巿課程冷政治課程熱的啟示
謝偉銓：宜適時調整標售土地策略
沈永年：居住證好處雖多 非擁戶籍
羅家聰：中國債務 實有幾糟？
李聲揚：數據中心上市多是非
瑞信：內房明年跑贏大市 基金經理料炒風持續 偏好大型內房
陸振輝：不要放過退休族的政府福利
陸振球：中國再開放市場 友邦值博
陸振球：中美相爭 俄股得利？
林少陽：政治悲情無礙國際資金配置
技術取勝：建行處上升通道
潘迪藍：全球寬鬆 內地難獨善其身
李順威：歐日市場可追落後
劉思明：礦股好轉 贛鋒表現強勁可吼
何啟聰：舜宇續尋頂 留意購12949
瑞銀亞洲：博技術反彈 恒指購12728
摩根大通亞洲：手機股強勢 Call舜宇瑞聲
周顯：紅色經濟圈先一步完成
何國良：分析師看好明年中國市場
何濼生：中國經濟韌力足 前景亮麗
王弼：太實則虛 月中加關稅機會高
曾淵滄：本地地產股跌過龍
湯文亮：港可搞公投要求擱置人權法
陳永傑：公屋供應荒 樓價遲早回升
廖偉強：檢討辣招 港府還待何時
布少明：租金滯後 突破待農曆年
李志成：周末推新盤 爭客戰升溫
盧楚仁：豬瘟令滯脹惡化利金價
信置明年發力 推8新盤近5000伙 St. George's Mansions劍指九龍新樓王
一級歷史建築中電大樓 鐘樓變身博物館
天鑄3房2980萬易手 明賺實蝕150萬離場
恆大．睿峰累收250票 超額兩倍
匯璽II一房「零議價」租出 呎租63元
巴芬道9號享九龍都會景
君匯港交投倍增 實呎破2萬
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2014年看好亞馬遜 股價至今升近5倍
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已知航企財困 釘牌風險自負
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