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鄺翠玲 理財信箱
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鄺翠玲：新鮮人5年目標儲50萬

【明報專訊】Vivian剛踏入職場，雖然年紀輕輕，但已對自己定下理財目標及方向，就讓我們先看看她的財政狀况及提問。首先，她沒有任何投資項目，如投資股票，她想了解哪些股票較適合投資新手？另外，她希望3年內儲到50萬元，未知是否太進取，若可行，又應如何達至目標？

由於Vivian完全沒有投資經驗，她可以參考以下重點：

1. 和你的投資顧問多加溝通，確定你的風險承受能力；

2. 大部分初次投資者對股票市場的波幅未必能短時間內承受下來，所以Vivian可先由股債混合模式開始，短期內香港經濟預計走下波，所以投資方面應持盈保泰，股票方面以收租或收息股為主，甚至環球股票或成熟市場股票基金為重點，債則以環球債券為主；

3. Vivian可用每月儲蓄以月供形式投資，以「平均成本法」減低風險；

4. 由於Vivian沒有太多流動資產，筆者建議她暫緩投資，讓手頭上資金（現金儲備）足夠6個月的支出（即約7萬元）才開始投資，最快也要5個月後。

儲足資金 再學投資

假設公司每年4月加薪5%，家用及消費類支出隨通脹增加（假設每年3%），每年約有2%實質薪金升幅，由於3年後資助貸款已還清，每月盈餘可大增：由現時每月5500增加至近1萬元。

如Vivian由明年4月起，3年內將每月所有盈餘都投入（約24萬元），平均年回報需要58%才能達到儲蓄至50萬元的目標，以她一個初次投資者來說很有難度，况且每月將盈餘全數作投資也不是合適的做法。筆者建議Vivian只將每月盈餘的一半拿來投資，首3年可以5%為目標年回報（股債各半組合的典型回報），之後再檢討風險承受能力是否能增強，若那時投資情况許可，目標年回報可上調至7%（意味她的投資組合內的債券將減少），並多儲兩年，那時的總資產便有約50萬元了。

當然這裏有很多假設，例如薪金及通脹升幅、家用及個人消費模式不變等，所以現實點來說，50萬元的目標並不會太快達到，但事在人為，沒目標肯定不能成事，請Vivian和她的投資顧問充分溝通，其間升職、跳槽也可令收入大增，也可加快儲蓄進度。

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。

本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]

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