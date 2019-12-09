張兆聰：新經濟似科網泡沫亢奮

臨近年尾，大家都預測明年市况，其中一個焦點是美股能否繼續強勢向上，資金會否轉戰「落後」的中港股市。股市升跌主要看基本因素和流動性，全球股市盈利預測向上，歐美日央行全都繼續QE中，人行也啟動了減息，市傳11月已開閘放水，專項債也提前發行使用。美股的問題是估值已處歷史高位，若盈利預測未獲進一步上調，又或者盈利超預期，升幅將會相對有限。

以標普500指數為例，2020年預測市盈率為18倍，已相當接近2017年底最樂觀時的峰值。另一個多人談及的是巴菲特指標，即美國股市總市值與美國GDP的比率，亦已升至2000年科網泡沫時的歷史最高水平。當然，過去20年，美國企業特別是科技企業發展全球業務，加上各大央行瘋狂印鈔，巴菲特指標升至高位，未必就代表估值過高。只是巴菲特持有過千億美元，始終無法找到投資對象，也有長期投資者因此不滿而拋售巴郡股份，都有點2000年時感覺，但就尚欠直線上升的最後一擊。

巴菲特指標處歷史高位

至於港股，以恒指國指來看是全球最落後的股指，即使在歐美股市屢創新高，日韓台股市也顯著向好，但就是無法跟隨，升不了多少又回落。投資者對於港資股、中資金融股都相當審慎，再加上中資電訊股、石油石化股也拖後腿，大市始終困在26000點至28000點。值得一提的是港資股，樂觀的認為2019年基數很低，11月PMI跌至38.5，為SARS以來新低，相信很難更差，2020年經濟將逐漸好轉，同時被捕人數已達6000人，剩餘的勇武人數已大減，社會局勢會逐漸回穩。悲觀的則擔心農曆新年後會有倒閉裁員潮，失業率上升會拖累樓價和導致政府持續財赤，局勢會更嚴峻。

單以社會事件對香港的影響，可能已充分反映在股價上。但對香港影響最大的還是中國經濟。安信證券首席經濟學家高善文認為，中國經濟動力主要來自城鎮化，中央一直以現時僅60%為原因，認為經濟仍可維持中高速增長一段長時間。但如果以現代經濟部門就業的人口佔全部非農就業人口中的比重作為城鎮化基準，則中國城鎮化率已達70%，已處於城鎮化晚期，房地產、中高速經濟增長很難維持下去。

過去不同經濟體由發展中走向成熟，都出現一個債務危機，主因是發展中積累大量債務，並集中在傳統經濟領域如基建、房地產等，當經濟增速一回落，資金鏈便容易出現問題。中國今年違約事件也明顯增加，近期連綠地也出現項目停工。中國開始加大維穩力度，政治局明確要求2020年不能發生系統性風險，資產管理公司也獲准購買地方政府投資平台的債券，原理像當年救助國有銀行般，只是主角不同。

筆者覺得港資股呈悶局，跌不落、彈不起，但資金不斷追捧新經濟股，有機會出現2000年般的非理性亢奮。本周會買入細價股ETF（IWM）50股。

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