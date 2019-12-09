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虛銀快加入競爭 畢馬威：料傳統銀行不會特別上調存息

【明報專訊】香港今年發出首批虛擬銀行牌照，畢馬威在《香港銀行業展望2020》報告預期，虛擬銀行正式開業3至6個月後，會開始從傳統銀行吸收存款，但不會太多，預計至明年年底可吸引數萬名客戶，存款佔整體銀行2%至3%。畢馬威中國中資金融機構主管合伙人方海雲認為，因為傳統銀行流動性不錯，因此不會特別提高利率競爭存款，而虛擬銀行會推出較高的利率，不過幅度始終有限。

料虛銀需2至3年建立市場信心

金管局原預計，今年第四季會有虛擬銀行試推服務，不過現時仍未有銀行相關消息，方海雲指，有虛擬銀行因為完善系統和合規而推遲，但開業時間不會相差太遠。因為香港銀行服務方便，而且客戶對虛擬銀行建立信心需時，預計需時2至3年，虛擬銀行的市場佔有率才會慢慢提升。

今季港銀淨息差見改善

香港經濟放緩，方海雲表示，受中美貿易戰和低息環境影響，預料銀行業明年盈利增長低於今年，仍有平穩增長，淨息差會比今年持平或略低。銀行自今年初起已主動管理資產負債結構，例如銀行按貸款增長控制存款增長，中小銀行亦減少息差較低的按揭業務。淨息差在今年第二、三季下降，但在第四季有改善。

對資產質量而言，銀行因為不確定性增加，貸款較集中於中大型客戶，對中小企放貸更為審慎。不過銀行過去曾進行不少壓力測試，假設受社會衝突影響較大的行業，包括飲食、零售、酒店，和按揭信貸質素惡化的影響，結果顯示對整體信貸質素不太明顯。至於會否因IFRS會計準則，明年需大幅提高銀行撥備，方海雲指因為2018年實施的新準則已採取較保守的假設，所以可抵消部分撥備上升的壓力。

相關字詞﹕香港銀行業 資產質量 經濟放緩 虛擬銀行

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