美Fintech公司攻港 指港資金流入強勁

根據Broadridge GMI數據，香港今年第三季度債券基金表現強勁，單季流入67億美元（約523億港元），帶動第三季度全港零售基金凈流入24.5億美元（約191億港元）。Broadridge分析指出，基金表現顯示香港市場具有恢復彈力，此外亦出現股權至債券的資金流轉移。Joanne Hon表示，相信香港仍是通往中國資本的門戶，其他市場無可取代。

資金流轉移 港上季債券基金流入523億

近年有內地券商以Fintech為招牌在港開業，應用AI、大數據助用戶選股。Joanne Hon解釋，公司向券商提供的科技注重交易後（post-trade）平台，如確保結算、清算等過程的運行，連接交易所、券商及託管人等持份者。她表示，Fintech對不同市場參與者可有不同應用，對於基金可協助其處理合規問題，對於高淨值投資者則可分析揀選投資回報。

指港仍是通往中國資本門戶 角色無可取代

環球市况波動，被問及對明年的投資看法，Joanne Hon表示，觀察到香港多數投資者仍採用長短倉策略，但未來情况下此種策略將難以維持優勢，因此她建議採取多元化投資組合。