仁山優社引新科技 助銀髮族快樂復健

採港人研發科技 開發不同應用方案

佘雋知早前出席「社企民間高峰會2019」後接受本報訪問表示：「由於在復健市場內，政府及非政府機構主要針對商業對商業（B2B），反之在商業對個人（B2C）較弱，因此我們（仁山優社）設立專門團隊，運用科技產生不同情境，冀將不同科技打包成套裝方案，以適用於有不同復健需求的個人」。他舉例，即如中風人士在復健時，便可以借助具備視像遊戲元素的科技方案，幫助患者增加投入感，去針對某一需要復健的身體部位進行訓練。

他指出，仁山優社已採用港人開發出來的科技，同時亦引入不同的外國科技，在未來一兩年開發及打包成更多不同的場境應用方案。他冀該等方案的用途不限於「有事時才使用」，而是協助參加者提早對疾病防患於未然，因此在該社成立約一年時間，其目標服務對象會涵蓋50歲起的中年人，甚至老年人。在眾多應用情境中，以中風方面的剛性需求最大。他認為，透過該社的新業務模式，總好過只顧向人家提供Apps，而最終又用不着。

為用戶建立社群 互相交流互相監察

在幫助老年人復健之外，佘雋知還稱，仁山優社亦會提供一站式的家居護養服務，及透過舉辦線上線下服務，建立社群及組織旅行及行山活動，讓參加者互相交流之外，亦可以在所費不多下，盡早體察身體狀况，發現問題，及與醫生積極互動，變相減輕要長期住院或安老院的財務壓力。同時，該社亦會開辦專供家中工人的課程，讓他們掌握科技及技能，更好地照顧長者或柏金遜症病患者。

已服務逾千客戶 40歲以上中年人需求見增加

佘雋知透露，仁山優社目前有逾數百人的團隊，並已經服務逾千名年齡介乎50至60歲的中老年人，亦見到40歲以上相對較年輕一群的需求增加。他指出，明年該社會結合系內公司的醫院及保險公司，開發更多新計劃，幫助有需要的人。