經濟
下一篇 上一篇

仁山優社引新科技 助銀髮族快樂復健

【明報專訊】新世界發展（0017）旗下提供醫養合一的保健服務公司仁山優社，在Uber香港區前總經理佘雋知加盟下，正引入不同本地及外國科技，進一步打包及開發不同場境的應用方案，冀幫助老人家復健，並透過線上線下活動，促進中老年人士交流及建立社群，讓參加者更早關注健康狀况，及早處理症狀。經過1年發展，該公司已經服務逾千名中老年人。

採港人研發科技 開發不同應用方案

佘雋知早前出席「社企民間高峰會2019」後接受本報訪問表示：「由於在復健市場內，政府及非政府機構主要針對商業對商業（B2B），反之在商業對個人（B2C）較弱，因此我們（仁山優社）設立專門團隊，運用科技產生不同情境，冀將不同科技打包成套裝方案，以適用於有不同復健需求的個人」。他舉例，即如中風人士在復健時，便可以借助具備視像遊戲元素的科技方案，幫助患者增加投入感，去針對某一需要復健的身體部位進行訓練。

他指出，仁山優社已採用港人開發出來的科技，同時亦引入不同的外國科技，在未來一兩年開發及打包成更多不同的場境應用方案。他冀該等方案的用途不限於「有事時才使用」，而是協助參加者提早對疾病防患於未然，因此在該社成立約一年時間，其目標服務對象會涵蓋50歲起的中年人，甚至老年人。在眾多應用情境中，以中風方面的剛性需求最大。他認為，透過該社的新業務模式，總好過只顧向人家提供Apps，而最終又用不着。

為用戶建立社群 互相交流互相監察

在幫助老年人復健之外，佘雋知還稱，仁山優社亦會提供一站式的家居護養服務，及透過舉辦線上線下服務，建立社群及組織旅行及行山活動，讓參加者互相交流之外，亦可以在所費不多下，盡早體察身體狀况，發現問題，及與醫生積極互動，變相減輕要長期住院或安老院的財務壓力。同時，該社亦會開辦專供家中工人的課程，讓他們掌握科技及技能，更好地照顧長者或柏金遜症病患者。

已服務逾千客戶 40歲以上中年人需求見增加

佘雋知透露，仁山優社目前有逾數百人的團隊，並已經服務逾千名年齡介乎50至60歲的中老年人，亦見到40歲以上相對較年輕一群的需求增加。他指出，明年該社會結合系內公司的醫院及保險公司，開發更多新計劃，幫助有需要的人。

相關字詞﹕中風 佘雋知 仁山優社 新世界發展

上 / 下一篇新聞

翠華入股藝人食店 借名氣擴張 毛記「踩過界」購渣哥49%股份
翠華入股藝人食店 借名氣擴張 毛記「踩過界」購渣哥49%股份
財團愛名人餐廳 拓多品牌
財團愛名人餐廳 拓多品牌
共享辦公室彈性大 經濟差更有利
共享辦公室彈性大 經濟差更有利
中國11月出口遜預期 順差擴大
中國11月出口遜預期 順差擴大
恒大派息每股1.578元 「回A」或再押後
恒大派息每股1.578元 「回A」或再押後
港航永續債續停牌 稱不會贖回
港航永續債續停牌 稱不會贖回
富蘭克林Grant Bowers：美國5G起革命 科技股新增長點
富蘭克林Grant Bowers：美國5G起革命 科技股新增長點
2014年看好亞馬遜 股價至今升近5倍
2014年看好亞馬遜 股價至今升近5倍
先機環球Justin Wells：貨幣財政政策力挺 美股易升難跌
先機環球Justin Wells：貨幣財政政策力挺 美股易升難跌
港股投資啟示 逢低吸納優質股
港股投資啟示 逢低吸納優質股
全面小康目標期滿 需保增長兼穩風險 明年中國貨幣政策料適度寬鬆
全面小康目標期滿 需保增長兼穩風險 明年中國貨幣政策料適度寬鬆
達標需今明兩年GDP保持6.1%增速
達標需今明兩年GDP保持6.1%增速
港人口老化 催生個人化安老服務
港人口老化 催生個人化安老服務
美Fintech公司攻港 指港資金流入強勁
美Fintech公司攻港 指港資金流入強勁
虛銀快加入競爭 畢馬威：料傳統銀行不會特別上調存息
虛銀快加入競爭 畢馬威：料傳統銀行不會特別上調存息
張兆聰：新經濟似科網泡沫亢奮
張兆聰：新經濟似科網泡沫亢奮
鄺翠玲：新鮮人5年目標儲50萬
鄺翠玲：新鮮人5年目標儲50萬
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：受惠5G發展 小米購12435
金子：受惠5G發展 小米購12435
張兆聰：新能源車復蘇 洛鉬望突破
張兆聰：新能源車復蘇 洛鉬望突破
蔡金強：孤獨的中國人
蔡金強：孤獨的中國人
謝紹榮：人壽保險愈早買愈着數？
謝紹榮：人壽保險愈早買愈着數？
潘啓才：股巿課程冷政治課程熱的啟示
潘啓才：股巿課程冷政治課程熱的啟示
謝偉銓：宜適時調整標售土地策略
謝偉銓：宜適時調整標售土地策略
沈永年：居住證好處雖多 非擁戶籍
沈永年：居住證好處雖多 非擁戶籍
羅家聰：中國債務 實有幾糟？
羅家聰：中國債務 實有幾糟？
李聲揚：數據中心上市多是非
李聲揚：數據中心上市多是非
瑞信：內房明年跑贏大市 基金經理料炒風持續 偏好大型內房
瑞信：內房明年跑贏大市 基金經理料炒風持續 偏好大型內房
陸振輝：不要放過退休族的政府福利
陸振輝：不要放過退休族的政府福利
陸振球：中國再開放市場 友邦值博
陸振球：中國再開放市場 友邦值博
陸振球：中美相爭 俄股得利？
陸振球：中美相爭 俄股得利？
林少陽：政治悲情無礙國際資金配置
林少陽：政治悲情無礙國際資金配置
技術取勝：建行處上升通道
技術取勝：建行處上升通道
潘迪藍：全球寬鬆 內地難獨善其身
潘迪藍：全球寬鬆 內地難獨善其身
李順威：歐日市場可追落後
李順威：歐日市場可追落後
劉思明：礦股好轉 贛鋒表現強勁可吼
劉思明：礦股好轉 贛鋒表現強勁可吼
何啟聰：舜宇續尋頂 留意購12949
何啟聰：舜宇續尋頂 留意購12949
瑞銀亞洲：博技術反彈 恒指購12728
瑞銀亞洲：博技術反彈 恒指購12728
摩根大通亞洲：手機股強勢 Call舜宇瑞聲
摩根大通亞洲：手機股強勢 Call舜宇瑞聲
周顯：紅色經濟圈先一步完成
周顯：紅色經濟圈先一步完成
何國良：分析師看好明年中國市場
何國良：分析師看好明年中國市場
何濼生：中國經濟韌力足 前景亮麗
何濼生：中國經濟韌力足 前景亮麗
王弼：太實則虛 月中加關稅機會高
王弼：太實則虛 月中加關稅機會高
曾淵滄：本地地產股跌過龍
曾淵滄：本地地產股跌過龍
湯文亮：港可搞公投要求擱置人權法
湯文亮：港可搞公投要求擱置人權法
陳永傑：公屋供應荒 樓價遲早回升
陳永傑：公屋供應荒 樓價遲早回升
廖偉強：檢討辣招 港府還待何時
廖偉強：檢討辣招 港府還待何時
布少明：租金滯後 突破待農曆年
布少明：租金滯後 突破待農曆年
李志成：周末推新盤 爭客戰升溫
李志成：周末推新盤 爭客戰升溫
盧楚仁：豬瘟令滯脹惡化利金價
盧楚仁：豬瘟令滯脹惡化利金價
信置明年發力 推8新盤近5000伙 St. George's Mansions劍指九龍新樓王
信置明年發力 推8新盤近5000伙 St. George's Mansions劍指九龍新樓王
一級歷史建築中電大樓 鐘樓變身博物館
一級歷史建築中電大樓 鐘樓變身博物館
天鑄3房2980萬易手 明賺實蝕150萬離場
天鑄3房2980萬易手 明賺實蝕150萬離場
恆大．睿峰累收250票 超額兩倍
恆大．睿峰累收250票 超額兩倍
匯璽II一房「零議價」租出 呎租63元
匯璽II一房「零議價」租出 呎租63元
巴芬道9號享九龍都會景
巴芬道9號享九龍都會景
君匯港交投倍增 實呎破2萬
君匯港交投倍增 實呎破2萬
已知航企財困 釘牌風險自負
已知航企財困 釘牌風險自負