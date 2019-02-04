達標需今明兩年GDP保持6.1%增速

另一方面，明年就是「全面建成小康社會」的最後一年，要達到2012年十八大提出的「國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻倍」這個小康指標，根據過去數年中國GDP，則今明兩年的GDP增速需要有6.1%左右才能達標。雖說今年GDP有6.1%的可能性還算高，但從金融機構普遍相信明年「破六」的預期來看，達標似乎頗有難度。

統計局上修去年GDP 為達標提供空間

惟值得注意的是，上月國家統計局公布對2018年GDP的修訂結果，比原本增加約1.9萬億元（人民幣•下同），令當年GDP增幅多約2.1個百分點，經修訂後結果間接降低了官方對明年GDP增速需要約6.1%的要求。

在這種關鍵時刻去修訂往年GDP，難免令人誤會是否有「篤數」之嫌，但其實今次的修訂是基於2018年進行的第四次全國經濟普查結果，過去每到經濟普查年份，統計局都會根據經濟普查數據對當年GDP進行修訂，而在2003年、2008年及2013年對上三次經濟普查年度，對當年GDP的調整幅度為16.8個、4.4個和3.4個百分點，所以2018年的GDP調整幅度已是最低。