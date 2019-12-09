全面小康目標期滿 需保增長兼穩風險 明年中國貨幣政策料適度寬鬆

明報記者 陳子凌

對於明年中國經濟增長的潛在空間，野村中國首席經濟學家陸挺表示，明年中國面臨更為複雜的國內外環境，潛在經濟增速還將繼續下行。考慮到貨幣政策的寬鬆空間比以前更小，既不可忽視CPI通脹，但也不可以過於受其牽制，故明年貨幣政策仍會維持適度寬鬆，預計人行會盡量採用溫和而低敏感性的貨幣工具，例如較多利用MLF而非降準去調節流動性，以MLF利率和LPR（貸款市場報價利率）去控制信貸成本。

財政政策方面，陸挺認為明年也會繼續採取更加積極財政政策，然而財政收入壓力加大，減稅降費空間也所剩無幾，雖然明年的地方政府專項債新增發行規模可能在今年2.15萬億元（人民幣•下同）的基礎上再多1萬億元，但這恐怕只能彌補地方政府的土地拍賣收入下跌，因此明年財政政策的側重點要更放在注重投資效率，料明年赤字率或再上調至3%。

土地拍賣收入跌 地方專項債新規模料增

雖然明年宏觀政策受到一定掣肘，不過經濟也非完全沒有支撐點，陸挺認為，明年樓盤項目竣工量會有快速增長，從而帶來整個地產相關產業發展，尤其是裝修和家電消費；汽車銷售量明年再下行的可能性大幅減小；而5G基建投資在明年也有望顯著加速。

但要避免GDP進一步失速，中國社科院學部委員余永定仍然認為，中國應採取更多的刺激措施「保六」，因目前沒有任何迹象顯示經濟即將自谷底回升，即使犧牲金融的穩定性，也應該追求經濟的穩健成長。

社科院：經濟沒有回升迹象 應全力「保六」

但全力保增長的意見目前來看未得到官方接受，人行行長易綱已明確表示，中國仍堅持「正常」的貨幣政策，不會搞競爭性的零利率或量化寬鬆措施。事實上，從上星期中央政治局會議的內容來看，對明年經濟工作表述未有更改，經濟運行仍然要求「保持在合理區間」，「穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定」的重點工作次序也沒變，明年首要任務，始終是要確保全面建成小康社會和十三五規劃圓滿收官這個最大目標。