先機環球Justin Wells：貨幣財政政策力挺 美股易升難跌

財政政策刺激方面，美國總統特朗普減稅方案於去年生效後，當地企業所得稅稅率由35%大幅下調至21%，上市公司節省巨額稅務開支，個別更將海外滾存盈利調回本土，可以動用的現金亦大幅增加，部分用來回購股份。Wells指出，標指500隻成分股回購股份去年總額高達8300億美元，按年勁升近倍，而今年首季回購總額則達1931億美元，按年仍錄得增長（圖1）；Wells估計全年回購總額仍會處於高位，支持美股向好。

減稅帶動 美企連續兩年積極回購股份

至於美國聯儲局貨幣政策今年由鷹轉鴿，亦是支持美股向好的重大因素。Wells回憶，在12個月前市場仍然認為美國經濟繼續向好可以支持聯儲局今年進一步加息縮表，惟當局今年上半年暫停加息，下半年更急轉彎掉頭減息三次，並且向市場注入短期流動性，變相重啟量寬（QE），令美債息率回落（編按：美國10年期國債孳息率由去年底的2.6842厘跌至上周的1.8363厘），不少原屬美債的投資者不滿該市場回報偏低，故把資金轉投美股，帶動美股向好，但美股亦出現一些異常情况。

根據Wells的解釋，來自美債的資金，投資策略與傳統美股基金不同，傾向投資於一些資產負債表及管理層質素較差的昂貴股票（Expensive Stocks），令這些股票今年以來跑贏資產負債表及管理層質素理想的價值股（Value Stocks），故此在影響股票表現的不同因素（Factors）中，價值（Value）及質素（Quality）兩個因素今年以來仍然延續弱勢（圖2）。

流動性充裕 過去10年股市有驚無險

Wells總結，自從2008年金融海嘯後聯儲局推出QE救市以來，市場資金充裕已改變昔日的市場格局，故過去10年全球經濟即使先後經歷2011年歐債危機、2015年新興市場震盪及2016年英國脫勾挑戰，美股仍然可帶領全球股市反覆向好。正如全球金融市場一句名言「不要與聯儲局對着幹（Don't fight the Fed）」，既然聯儲局再次傾向寬鬆，這將是短期主宰美股繼續向好的決定因素。

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