富蘭克林Grant Bowers：美國5G起革命 科技股新增長點

明報記者 葉創成

記者在第53期《Money Monday》（2016年6月20日出版）替工寫百萬倉時曾推介亞馬遜（Amazon），原因是此前富蘭克林美國機會基金經理Grant Bowers曾向記者深入剖析該科技股王的投資亮點，理據令人信服（見另稿）。在該文章見報前，亞馬遜股價收報706.39美元，上周收報1751.6美元，3年半內勁升近1.5倍；Bowers上周三來港出席媒體簡報會，記者抓緊機會請教他對亞馬遜、美國科技股、整體股市、當地經濟、總統選舉及中美關係的最新看法，高手教路，值得留意。

美國雲計算增長快集中度高

利亞馬遜微軟Google盈利

Bowers首先表示，目前他仍十分看好亞馬遜在未來3至5年的前景，而亞馬遜亦是旗下基金最重倉持股（見表）。他解釋，全球雲計算市場料持續高速增長（編按：彭博引述Valuates報告，全球雲計算市場規模料將由去年367億美元勁升近7倍至2025年的2853億美元，複合年增長率（CAGR）高達29.2%），而在規模最大的美國市場，基本上只有亞馬遜、 微軟及Google三大上游服務供應商，由於技術門檻高，較細規模的公司根本難以加入競爭。

Bowers分析，雖然亞馬遜目前作為美國雲計算上游市場龍頭，也要面對微軟及Google的競爭，但一個增長如此快速市場，卻只有三大主要服務供應商，市場集中度相當高，有利它們賺取可觀盈利。

至於何以美國雲計算市場在未來幾年可望錄得高速增長呢？Bowers指出，原因是預期5G在當地將愈來愈普及。他解釋，目前全球廣泛使用的第四代流動電話（4G）服務，主要便是利用智能電話來高速傳送數據，而5G除了傳送速度更快外，更重要是用途不止於智能電話，而是可以在不同的設備（Device）上收集數據。

中國5G投資暫領先 美國有力追上

美國財政部前副助理部長、現職霸菱投資學院總監的柯睿思（Christopher Smart）在204期封面故事（6月25日出版）接受訪問時指出，隨着5G在美國開始應用，物聯網正在當地逐漸普及，令企業可更有效收集、儲存及分析客戶數據以掌握其需求，應用層面廣泛，包括航空、能源、採礦、農業及製造業等，假若此增長趨勢能夠持續，對企業盈利屬十分正面。而資料顯示，美國四大覆蓋全國的電訊營運商Verizon、AT&T、Sprint及T-Mobile現時均已某程度上開展5G業務，整體來說已覆蓋當地40個城市，但所有5G用戶估計少於10萬。

5G適用不同設備 應用行業廣泛

有分析指美國在5G技術上暫時落後於美國，Bowers承認中國在5G的基建方面的投資暫時超過美國，原因是美國主要依靠私人企業投資5G，它們投資與否主要視乎能否賺錢；但Bowers亦強調，美國與中國在5G科技上的競賽，不應只考慮快慢問題，而是哪個國家可以做得更好，「我們最終也會到達同一地方，不論需時多久，我們也會到達（5G全國應用），並且建立一套完善的生態系統」。

目前美國流動通訊市場有1.17億用戶，Bowers認為，隨着5G應用普及，消費者可以更快速度傳送數據，估計他們不介意就此每月多花10至20美元作為月費；更重要的是，由於5G系統可以在不同的設備上收集及傳送數據，各行各業理論上也可應用5G來提升營運業務的效率，過程中亦會衍生很多新興經營模式，帶來眾多投資機會。

Bowers表示：「隨着5G應用愈來態普及，很多行業的營運也會更多數據化，企業需要增加在科技領域的投資，才可適應此變化迅速的環境；舉例說，近年喚車平台Uber及滴滴出行分別在美國及中國興起，當地的士也要增加通訊設備，更好地服務客戶。」

5G設備需晶片 利美國晶片股

雖然美國的5G應用暫未普及，目前亦未有相關新興商業模式的出現，但Bowers指出，晶片股已率先受惠於企業增加投資，亦解釋該板塊近月強勢的原因。他解釋，不同行業的企業，一定要配置晶片及相關設備，才可收集、儲存及分析數據，為晶片及相關設備帶來強大需求。

有分析認為，去年7月中美貿易戰爆發以來，中國正希望減少對美國晶片業的依賴，轉向其他國家採購，及加快研發本身的晶片，此趨勢不利美國晶片股。但Bowers指出，中國目前可以自行生產的晶片，技術比較簡單，儲存能力亦較低；而技術比較複雜，儲存能力較高的晶片，仍然是由美國企業生產；他相信，隨着5G科技未來幾年在全球興起，美國晶片股將不乏生意，不擔心中國需求減少所帶來的負面影響。

美就業強勁利消費 明年衰退機會微

由於Bowers預期5G將帶來新增長點，他對美國經濟增長前景仍然樂觀。美國經濟是次擴張周期始於2009年6月，至今已達10年半，屬當地歷來最長的經濟擴張周期，市場擔心已步入周期尾聲，明年將迎來衰退，但Bowers卻並不同意。

Bowers解釋，雖然美國經濟是次擴張周期屬歷來最長，但由於期內實際GDP增長溫和，故此實際GDP累計增長暫時仍低於過去7次經濟擴張周期的其中3次（見圖），有利經濟日後繼續保持增長。他指出，目前美國勞工市場強勁（編按：美國勞工部上周五公布，11月非農就業職位增加26.6萬個，大幅高於市場預期，並屬今年1月以來最強勁的增長，期內時薪按年增長3.1%，失業率按月下調0.1個百分點至3.5%，屬近50年來低位），可望支持消費向好，支持當地經濟繼續擴張，預期明年GDP增長約2%，而通脹仍然受控，聯儲局不會急於加息，宏觀形勢有利美股明年繼續向好。

貿戰大選兩變數 美股明年波動增加

美股目前面對的兩大主要風險，分別是中美貿易戰及明年美國總統大選，Bowers亦估計，明年美股將較今年波動。不過，Bowers估計，在明年11月美國總統大選前，特朗普仍會與中國達成首階段貿易協議，不相信未來12個月中美對峙升級至令美股由牛轉熊。

至於民主黨總統提名戰熱門人選、麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）近月先後提出向超級富豪徵收財富稅及全民醫保等社會主義傾向的政策，市場擔心她一旦當選將影響股市表現，但Bowers並不同意。Bowers解釋，美國選民中有八成屬中間派，極左及極右立場者則分別佔約一成，故任何總統候選人也須取得中間派的支持，才可以贏得大選；他相信，即使部分總統提名戰人選初期言論比較偏激，惟愈接近選舉其立場便會變得愈保守，而美國經濟由科技推動增長向好的趨勢不會因為某些言論而改變。

[封面故事]