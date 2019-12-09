共享辦公室彈性大 經濟差更有利

IWG看好港市場 擬增設據點

港島區以至九龍東的共享工作空間林立，葉秀蘭指出，過去2年市場需求爆發式增長，除了吸引中小企、初創企業進駐外，大型企業希望引入共享辦公室概念，當經濟向好，企業所租用空間自然增加，當經濟前景不明朗，企業冀向不簽訂長租約，轉而暫時遷入共享辦公室，反而有利公司發展。

IWG在全球120個國家及地區擁有3,400辦公點，會員人數約250萬。集團旗下品牌包括Regus、Spaces等，葉秀蘭認為，IWG擁有多品牌優勢，例如Regus主打私隱度較高的服務式辦公室，Spaces辦公室設計則適合講求協作的公司，認為只要選對方向，市場仍有發展空間。

手機作業系統開發商KaiOS去年遷入Spaces，公司市場總監Tim Metz表示，集團在2017年底開設香港區辦公室，公司原先進駐科學園，但由於地點較遠，難以吸引人才，去年10月則進駐Spaces。Metz笑言，公司要招攬數據分析師，雖然薪金難以同傳統銀行比併，共享辦公室則成為另類「福利」，可吸引新世代打工仔。

用戶：「另類福利」吸新世代員工

KaiOS人力資源經理羅嘉琪認為，傳統辦公室的租約期至少2年，但公司處於急速擴張階段，難以預計2年後的員工數目，而進駐共享辦公室的話，則可以隨時增加租用空間，她補充，公司進駐初期只有10名員工，時隔一年團隊人數已增至40人。