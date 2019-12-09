經濟
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財團愛名人餐廳 拓多品牌

【明報專訊】不少藝人對飲食講究，因此往往亦是他們從商的切入點。除已獲上市公司入股的堅信號上海生煎皇及渣哥一九九六外，由於創辦人本身具號召力，不時會引來財團垂青入股，成為飲食企業拓展多品牌策略的其中一個渠道。

阮小儀麵店 獲美心力挺

由娛樂圈人士開設的食店，近年較具知名度的有由前唱片公司高層簡文迪創立的華星冰室、商台DJ「小儀」阮小儀的「麵麵店」，以及無線藝人李家鼎開設私房菜及中菜餐廳等。其中華星曾傳出獲太陽城集團行政總裁周焯華入股，高峰期擁多間分店。

至於小儀2012年開始投資的麵麵店，則是在多品牌「祖師爺」美心集團相中提供幫助下，今年中在將軍澳開設分店；至於「鼎爺」與金融界人士合作開設私房菜館，至今仍然營業，不過去年在中環開設的中菜餐廳已於今年結業。

事實上，多品牌策略近年漸漸為人所談論，策略原意是透過多元化吸客，例如美心本以西餐起家，後來轉營中菜，近年更大舉開設不同類型的餐館，以吸引不同口味的食客，品牌的不同則可消除食客對公司的既有印象；同時多品牌亦可起規模效應，例如可在同一商場以不同類型食肆多租幾個舖位，以及合併採購等。不過，近年消費者興起一股「光顧小店」風潮，美心、大家樂（0341）等集團旗下食肆都被「起底」，多品牌策略逐漸受到挑戰。

相關字詞﹕大家樂 美心集團 多品牌 小店 黃店

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