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翠華入股藝人食店 借名氣擴張 毛記「踩過界」購渣哥49%股份

【明報專訊】雖然今年中爆發反修例示威活動，零售及飲食業均叫苦連天，不過回溯去年，由名人「打骰」的食店仍有價有市，更吸引上市公司入股分一杯羹。本報翻查資料，本地高檔茶餐廳股翠華（1314）及毛記葵涌（1716），在去年底分別入股蕭潤邦創立的「正宗上海生煎皇」及由藝人譚小環及丈夫蔡強榮創立的著名「黃店」渣哥一九九六，兩者估值相當於約1400萬及500萬元。

蕭潤邦：續擁決策權 擬攻東南亞

蕭潤邦在2010年創立了「正宗上海生煎皇」，由前樂隊BLISS成員搖身一變成為「生煎包王子」，並在今年改名為「堅信號上海生煎皇」（下稱堅信號）。本報翻查紀錄， 堅信號在去年底已獲翠華以925萬元入主成為大股東，佔股65%，餘股則由蕭潤邦與拍檔黃震宇、康和堂老闆娘鄭翠梅、知名歌手謝安琪、DJ細SO（蘇耀宗）等多名原始股東持有（見圖），以入股金額計，相當於堅信號估值逾1400萬元。

蕭潤邦透過公關回覆記者查詢時表示，希望令堅信號變得更大，合作後所有決策權及日常運作會一切依舊，以他的決定為中心，繼續扎根香港。蕭潤邦稱，他與翠華主席李遠康兒子李祉鍵是多年好友及同學，計劃未來把品牌拓展至東南亞國家。至於李遠康則未有回應查詢。

毛記渣哥曾年宵合作推「劣食」攤位

翻查資料，在翠華入股之初，堅信號只經營3家分店，分別位於銅鑼灣登龍街、深水埗福榮街及大埔。但獲翠華入股後，隨即擴大店舖規模，今年2月及7月已新增兩間分店，分別位於旺角花園街及元朗YOHO MALL，擴至5家分店。

對比翠華的多品牌發展，以數碼媒體服務為主業的毛記更是「跨界」投資。公司創辦人、控股股東兼執董徐家豪（林日曦）今年初曾披露入股渣哥，雖然當時雙方都未有披露具體條款，但據毛記年報顯示，原來公司是於去年12月31日，以250萬元收購渣哥的49%權益，意味譚小環與丈夫「渣哥」蔡強榮仍為食店大股東。翻查紀錄，毛記與渣哥早有淵源，在2017年已合作在年宵推出「毛記劣食」小食攤位。

獲入股初期 兩餐廳盈利一般

獲上市公司入股初期，堅信號及渣哥盈利表現只算一般。前者今年首3個月盈利僅得49,000元，即每月平均賺16,333元；渣哥表現較佳，首3個月溢利11.6萬元，每月約賺38,666元。

渣哥現時共有3間分店，每逢反修例示威活動，分店都會提供飲品、食品等，被形容為「黃到超金」，至9月曾遭人破壞，包括打爛店舖玻璃及潑紅油。

明報記者 蕭嘉聰 方楚茵

相關字詞﹕渣哥一九九六 毛記葵涌 堅信號 正宗上海生煎皇 蕭潤邦 譚小環 黃店 反修例示威

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