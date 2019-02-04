馮其十：WTO生存危機考驗中國

作為全球貿易「最高法院」，上訴機構是WTO爭端解決機制中的關鍵一環，而爭端解決機制又是WTO的核心職能之一，有WTO的「牙齒」、「皇冠明珠」之譽。上訴機構一旦停擺，爭端解決機制將隨之名存實亡。

爭端解決機制停擺 不利新興國家

如果WTO的協定、紀律沒有爭端解決機制來裁定，成員行為就沒了遵循。不僅既有協定將成一紙空文，再談新協定也將失去意義。從這個角度來說，爭端解決機制癱瘓對WTO不啻為「生存危機」。

更重要的是，正因為有爭端解決機制，規則而不是雙方實力對比才成為解決貿易爭端的依據，小國、弱國的利益才有保障。一旦爭端解決機制癱瘓，全球貿易被弱肉強食的「叢林法則」重新支配的風險就會上升，實力相對較弱的發展中國家和新興經濟體會面臨更加不利的局面。

對中國而言，爭端解決機制癱瘓的潛在影響還不至於此。

上訴機構之所以遭遇生存危機，很大程度上是美國所致。

美逼改革WTO 上訴機構遴選作籌碼

美國近年來對WTO諸多不滿，其中最核心的不滿就是針對中國，認為中國憑借發展中國家身分進行所謂「不公平貿易行為」，令美國「吃了虧」。其阻撓上訴機構成員遴選，根本意圖即在於將上訴機構存亡當籌碼，逼其他WTO成員同意美國對WTO的全面改革方案。這個方案很多內容對中國不利。

當前，WTO四大主要成員裏，日本和歐盟雖然在爭端解決機制問題與美國有原則性分歧，但在提高WTO透明度，重新認定發展中國家身分，要求中國等主要發展中國家承擔更多義務，推行對等貿易等方面立場均比較接近。在此情况下，美國很可能以在上訴機構成員遴選上讓步，換取歐日等成員同意按美國的設想徹底改造WTO，對中國形成更大壓力。

免全球貿易陷「叢林法則」 考中國智慧

中國對背後利害也心知肚明。中國商務部新聞發言人高峰日前稱，針對上訴機構可能停擺的情况，中方正在研究應對方案。

按計劃，WTO將於12月22日舉行會議，商討爭端解決機制問題，盡快啟動上訴機構成員遴選程序。如何在維護自身利益的前提下，回應發達國家部分關切，推動爭端解決機制「起死回生」，避免全球貿易體系重新陷入「叢林法則」時代，將考驗中國的智慧。

[馮其十 神州新形勢]