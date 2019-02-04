嘉峯匯售121伙 佔首批53％

東九啟德嘉峯匯以貼近同區二手價推售，並於昨日進行首輪銷售，涉及228伙，銷售分A組大手客及B組散客兩組進行，兩組買家同於昨早9時30分到項目售樓處北角嘉華國際中心報到，大手客可直接到售樓處等侯抽籤，散客要到售樓處地下大堂等候前往售樓處。記者現場所見，高峰時有逾200人在場排隊等候，擠滿大堂，部分準買家需於商廈外排隊等候。

中原陳永傑：一手全年料破2萬宗

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有一組買家斥資近2000萬元購入1間2房及1間1房作收租用途。陳氏續指出，12月樓市氣氛好轉，社會氣氛平靜，交通暢順，多個新盤排隊登場，預料本月一手成交量可達1500至1800宗，全年則有機會破2萬宗，將為2013年實施一手新例後新高新紀錄。

上源錄1宗撻大訂 料殺訂逾48萬

另一邊廂，有新盤買家對後市信心不足，選擇撻訂離場。由內房萬科發展的屯門掃管笏上源，新近錄一宗撻大訂個案，據項目成交紀錄冊顯示，項目6B座12樓F室，屬實用394方呎1房戶，買家於去年10月以485.2萬元、實呎12315元購入單位，並選用120天即供付款，已繳付樓價10%，單位於日前終止交易，預料被發展商殺訂48.52萬元。

浪澄灣兩房減價6% 1085萬易手

二手市場方面，因樓市前景仍欠樂觀，部分業主選擇接受較大的議價幅度，止賺離場。利嘉閣地產高級聯席董事蔡詠詩表示，奧運站浪澄灣新近錄二手成交，該單位為6座中高層E室，實用面積551方呎，兩房望開揚景觀，原業主日前以1150萬元放售，買賣雙方議價後以1085萬元成交，較原叫價低65萬元或近6%，實呎19,691元。原業主於2016年8月以約750萬元購入單位，3年額印期滿後即沽貨，轉手帳面獲利335萬元，物業升值45%。