美擬限退休基金 投資中國股票

TSP管理美國國會議員、白宮官員和軍人在內的數百萬聯邦僱員價值近6000億美元的儲蓄，是美國最大的退休計劃之一。共和黨籍參議員魯比奧斥TSP的決定「不合理」和「愚蠢」，批評對方拒絕為美國的最大利益而採取行動，未來將要承擔後果。

議員要求美上市中國企業受監管

MSCI行政總裁費爾南德斯（Henry Fernandez）形容，限制資本流入中國將「對全球市場造成毀滅性影響」。不過部分投資專家認為，國會議員有正當理由質疑聯邦基金是否應該投資一些可能損害美國利益的公司。

今年6月，美國兩黨議員已提出法案，要求在美國上市的中國公司接受監管，包括提供審計相關信息和目前受中國法律限制的其他措施，否則可能要面臨退市。中國相關法律目前要求中國企業的會計帳目和紀錄保存在國內，並對審計方在中國撰寫的文件轉移到國外設限。

[企業地球村]