美政界施壓 MSCI納A股趨嚴 質疑內地市場存四大問題

資料來源：彭博社

MSCI是最受關注的指數供應者，獲納入全球基準指數的股票，可獲被動型基金的認可，並為主動揀股的投資者帶來投資信心。過去一年，MSCI在其指數增加了內地A股的納入因子。這比例目前達20%，合共472隻A股獲納入MSCI指數。這意味內地A股在MSCI新興市場指數的權重增至4.1%，在MSCI ACWI全球市場指數的權重則為0.5%。貝萊德 （BlackRock） 亞太區iShares投資策略主管Thomas Taw估計，最新權重可望為中國A股市場引入67億美元資金，相當於8月的兩倍。

美政界憂大量資金投中國企業

美國政界憂慮新的權重將促使大量美國資金轉投中國企業。共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）和民主黨籍參議員沙欣（Jeanne Shaheen）上月提出法案，要求聯邦退休基金放棄追蹤MSCI中國指數，避免資金流入由中國政府控制的企業。

MSCI表明，正提高將A股進一步納入基準指數的門檻，首要條件是希望中國批准更多對冲工具和衍生品。匯控分析指出，中國今年已擴大了有資格進行保證金交易（margin trading）的股票數量，並在現有產品中增加滬深300指數期權。不過由於2015年市場崩跌很大程度被歸咎於衍生產品，未來內地監管機構仍會批准多少對冲工具是未知之數。

要求中港交易所改善交易聯繫

MSCI要求香港與內地交易所改善交易聯繫也同樣存在困難。MSCI希望外國投資者能在香港市場假日休市、而內地市場仍然運作的時候繼續交易。MSCI又認為，綜合帳戶交易機制（Omnibus trading mechanism）有逼切需要。這種帳戶讓經紀商為多個客戶帳戶進行統一交易，以降低交易成本。上述香港與內地交易所之間的運作，不僅涉及港交所，也需要得到上海和深圳交易所，以及中國政府的批准。這種變化可能需時數年。

更難解決的，相信是MSCI要求A股交易像其他市場一樣，在幾天內完成結算，而不是目前那樣即時完成，因為歐美投資者在中國的交易時段內，未能進行實時交易。港交所正研究區塊鏈結算方案，或有望解決當中一些問題，但可能需要較長時間才能實現。

A股散戶主導 波動大需改革

彭博社稱，A股需要實施這些改革，因為A股市場波動劇烈，交易主要由散戶推動，市場有任何風吹草動就傾向拋售。諮詢機構龍洲經訊的數據顯示，自2006年以來，滬深300指數的回報率標準差（standard deviation of returns）為38%，是標普500指數的3倍以上。MSCI及其他指數正將機構投資者，置於一個以散戶為主的市場，這與去年6月MSCI納入在香港上市的A股有很大不同。在內地A股市場，散戶貢獻了逾80%的成交量。在香港市場，外國投資者貢獻約三分之二的交易量。

外資持A股佔比由兩年前2%升至3.3%

彭博社稱，A股交易有相當大程度的槓桿。在2015年，保證金貸款（margin loans）氾濫，借入的巨額資金放大了投資的收益和虧損，最終導致股市崩跌及政府主導的救市。去年，一些企業大股東以股票作為貸款抵押品，也增加了市場風險。當這些被抵押的股票價格下跌，將促使銀行拋售股票，造成一種惡性循環。彭博社認為，MSCI向A股提出更嚴格的納入要求是正確的，因為它沒有針對個股的篩選機制，入市依據是市值和成交量。

外國投資者目前持有內地A股總市值的3.3%，高於2017年底的約2%，這很大程度歸因於MSCI。彭博社稱，未來收緊納入條件，將成為保護投資者的過濾器。

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