彭博：中國明成立國家油氣管道公司

報道指出，中國政府將把「三桶油」（即中石油、中石化、中海油）的管道網絡整合到一家公司旗下，邁出消除國內生產壁壘的關鍵一步，這也符合政府推動以天然氣取代燃煤的相關努力。報道又稱，這家新管道公司的媒體代表未回覆電郵；國務院國資委沒有回應尋求置評的傳真；中石油、中石化和中海油媒體部門的電話無人接聽。

整合「三桶油」管道網絡 最終尋求上市

《中國證券報》今年2月已引述知情人士報道，組建石油天然氣管道公司已列入中央相關部門工作計劃，有望在今年內正式成立，最快有望在年中，方案已上報。石油天然氣管道公司將通過收購中石油、中石化、中海油的存量相關資產，進行清查評估後完成資產交割，通過市場化方式運營。

中國石化經濟技術研究院去年底發布的《2019中國能源化工產業發展報告》預計，國家管網公司有望在2019年成立，新管網公司的建立將分三階段進行，首先，中石油、中石化及中海油將旗下管道資產及員工剝離並轉移至新公司，再按各自管道資產的估值決定新公司的股權比例；其次，新管網公司獲注入資產後，擬引入佔總股本比例約為50%的社會資本。新管網公司最終將尋求上市。