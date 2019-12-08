貿易就業利好 美股三大指數全線升

道指周五上升1.22%，報28,015點；標普500指數上升0.91%，報3,145點；納指上升1%，報8,656點。就業報告向好，Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey認為，貿易談判令企業管理層憂慮有很多不確定因素，但最新數據顯示美國潛在經濟實力，可給予企業管理層對經濟的信心。

中國生產Model 3獲補貼 Tesla升1.7%

標普500指數的11個主要行業中，除公用事業外，其他行業均上升，而能源股、金融股和對貿易敏感的工業股升幅最多。Tesla公布，在中國生產的Model 3電動車將可獲中國政府補貼，股價周五升1.7%。

港股ADR比例指數周五收報26,489點，較恒指周五收市跌9點，主要港股ADR中，以聯通（0762）跌幅最大，跌逾1%，騰訊（0700）及建行（0939）ADR分別跌0.3%及0.5%；錄顯著升幅的有中海油（0883），收升近1.3%，另匯控（0005）ADR漲0.5%。

油組同意擴大減產 國際油價做好

此外，石油出口國組織（OPEC）同意擴大減產幅度，國際油價做好，紐約1月期油最高見59.84美元，收市升1.3%，每桶報59.2美元，一周累升7.3%。倫敦布蘭特2月期油收市升1.6%，每桶報64.39美元，本周累升3.1%。美國就業數據較預期強勁，市場避險情緒下降，金價周五受壓，紐約2月期金收市跌18美元或1.2%，每盎司報1465.1美元。