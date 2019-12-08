中國11月底外儲減96億 總額遜預期

黃金儲備維持6264萬盎司

美元指數在11月上升1.02%，至98點水平。以受折算匯率影響較小的特別提款權（SDR）籃子貨幣匯率計算，11月底中國外儲為22,547億元SDR，按月升36.71億SDR。此外，黃金兌美元11月跌3.72%，即使11月中國黃金儲備維持6264萬盎司，但價值減少了31.82億美元。

王春英表示，11月中國外匯市場供求保持基本平衡，市場預期總體穩定。受全球經濟增長、貨幣政策預期、貿易局勢等因素影響，美元指數小幅上升，主要國家債券價格有所下跌。匯率折算和資產價格變化等估值因素，是影響外匯儲備規模變化的主要原因。

中國經濟在2015年放緩，引發資金外流，人行當時以外儲備減慢人民幣貶勢，至2016年底的外儲為2.99萬億美元，比2014年6月中減少近萬億美元。不過2017年起人行收緊資金外流渠道，即使今年貿易戰再升溫，人民幣匯價8月跌破重要關口7算後，也沒有引發急跌。11月人民幣因為中美貿易談判消息波動，曾最多上升逾1%，重上7算，最終仍錄得0.17%升幅。

廖群：外儲減與人幣波動關係不大

信銀國際首席經濟師廖群表示，中國外儲雖以美元為主，但也有歐元、英鎊等資產，美元下跌會影響這些貨幣計價的資產，外儲減少與人民幣波動關係不大。美國總統特朗普近日表示中美貿易談判進展順利，市場對達成協議機會樂觀。廖群認為，若達成首階段協議，或會涉及降低部分已加徵關稅，帶動明年中國出口，以至投資信心，有助人民幣回升。但未來兩國仍需進行貿易談判，幫助人民幣上升幅度不會太多，預料明年會在6至7.1之間波動。