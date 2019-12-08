港航避過釘牌 3600員工暫保飯碗 牌照局：仍要審視注資細節

明報記者 歐陽偉昉

牌照局上周一（2日）因應港航財政狀况，對港航的牌照附加兩項要求，若未能達到要求，局方可撤銷或暫停牌照。牌照局表示，局方會繼續密切跟進港航的整體狀况，要求繼續改善其營運效率，並調整長遠的營運策略，需要時牌照局會按情况採取適當的行動。

港航發言人：資金會陸續注入作營運

港航發言人回應，港航各有關持份者，包括股東、管理層經過緊急磋商後，已經達成資金注入方案，資金會陸續注入以作營運之用。公司將一如既往嚴格遵守牌照局的要求及其他有關法規要求。港航一直正常運作，並致力繼續於即將到來的長假期及往後日子提供服務。

民航局昨日亦公布，考慮港航最新營運能力後，暫時不就港航的航空運輸企業經營許可證採取進一步行動。處方審視港航申述，並考慮近日巡查結果及過往的檢查紀錄，信納港航有能力繼續適當及安全地營運。運房局表示，港航應從自身問題的根本着手，盡快全力解決公司結構性的財務問題。局方將緊密審視港航財務改善工作和成效，如有需要或進一步縮減港航的營運規模。

民航局：信納港航有能力安全營運

港航暫時逃過一劫，但就注資條件方面尚待牌照局進一步審議，曾任職航空業的立法會議員譚文豪相信，港航能夠滿足牌照局的要求，一定有足夠的資金支持公司營運一段時間，應已解決了在短至中期的財政問題，近期購買港航機票的旅客可以安心。不過要恢復旅客對港航的信心，回到正常的營業額，相信需要一段時間。

港航自去年底多名高層離職，債券價格急跌，引起牌照局關注，今年內曾5度跟進港航財政及欠款事件，最終在上周一被牌照局下達最後通牒要求改善財政。同日母公司海航控股公告，向國家開發銀行牽頭，包括進出口銀行和六大國有行的銀團申請40億元人民幣，為期3年的貸款，用於海航控股及「下屬航空公司」，航油、人員工資等經營性支出。港航近日延遲發放部分員工的薪金，並暫停機上娛樂系統服務，反映其財政相當緊絀。