陸振球：港府萬億儲備可變淨負債

香港政府連續15年有財政盈餘，和近十多年的樓巿大牛巿有莫大關係，皆因樓價高令地價收入大增，但最近樓巿開始回調，賣地不單出現流標，成交的地價也慘不忍睹，比如由新鴻基地產（0016）投得的西九高鐵商業地，巿場原估計的最高成交價可達千億元，最終僅以400多億元售出，如情况持續，庫房的地價收入會大減，也令財赤更易延續。

誠如文首提及，香港經濟轉差，部分原因是香港社會動盪持續，中美貿易戰已接近兩年，對經濟的負面影響也逐漸浮現，那又為什麼美國要發動貿易戰？原來，過去20年中國的平均國民收入增加了近12倍，這和中國在2001年成功加入世貿有極大關係，同時在過去20年，印度的平均國民收入也增加了5倍，雖不及中國，但仍算可人，相反發達國家之中，美國表現已算最佳，但同期收入增幅不及2倍（圖1），自然不是味兒，最容易便是將跑輸怪罪中國在世貿協議取得着數，所以不單發起貿易戰，美國更打算退出世貿！

中國國民收入20年增12倍 拋離美國

事實上，美國除了在和中國過去20年收入增長比賽中被打敗，其內部也存在不少矛盾，如聯儲局統計便顯示，美國在二戰後的嬰兒潮出生的老一輩，擁有財富比例便遠遠拋離了在1960至1980年出生的所謂「X世代」，當然更進一步拋離所謂「千禧代」的年輕人（圖2）。

有一種說法，香港近月亂局的發生，除了是由反修例的政治事件觸發，其實香港的跨代財富不均的深層次矛盾，一直在等待爆發，和上述美國的嬰兒潮世代財富，和X世代及千禧代的財富差距愈來愈大極為相似。筆者在上期的文章便已探討過，自美國在1971年宣布放棄金本位制而可隨意印鈔後，美國以至全球的貧富懸殊問題便急劇惡化，尤其在2008年金融海嘯後，美國聯儲局前主席伯南克創意性的推出貨幣量化寬鬆（QE），各國印銀紙更加如上了毒癮的一發不可收拾，早幾年各大央行一度稍見收斂，最近其資本帳又再度膨脹如重新啟動QE（圖3），將又令到容易借錢的富人如虎添翼，可以買股買樓，樓價若急跌反可成為他們趁低吸納的好機會。

QE印銀紙只流入資產巿場 易惹民怨

本來，如銀根鬆動而印鈔出來的資金可流入實體經濟，也未必是壞事，因實體經濟呈高增長，自會有利打工仔，但自金融海嘯後QE印出的銀紙，似乎大部分新資金只流入資產巿場，於是打工仔未能得益，能借錢買股買樓的富人卻富者愈富，自然容易積聚社會怨氣，終至近月藉政治事件出現火山爆發。

筆者最擔心的是，各國政府又似重啟QE，但經濟卻轉壞，便更容易造成滯脹局面，即一方面經濟向差，但通脹卻向上，對一般巿民會是噩夢。大家看看美國和香港的政府債券孳息曲線，美國已擺脫孳息倒掛，但香港卻維持長息低於短息的孳息倒掛局面（圖4），似乎反映香港經濟衰退將會持續，大家最好做好準備去捱過香港的經濟寒冬。

筆者最近將香港的領先經濟指標PMI跌至38.5的圖表放在facebook，希望令大眾對未來要小心，竟有網友對香港經濟前景不樂觀的大聲叫好，其一說這反映示威者的「焦土」政策成功，另一人則說香港經濟變差有利樓價下跌，令窮人更易上車。

焦土最打擊窮人 富人仍可奢華生活

筆者實在不明白，何謂焦土政策成功？當經濟轉壞，其實窮人最受打擊，因為隨時要被凍薪減薪，甚至可能會被裁員，相反富人就算身家沒有了九成，仍可能足夠維持其奢華生活，甚至可趁樓價下跌機會來擇肥而噬。筆者認為，如因政府成功造地起樓而令供應正常化來壓低樓價，自然有利窮人上車，但如是因經濟差令到樓價下跌，則到時打工仔可能朝不保夕，又如何有能力上車買樓？

明日大嶼賣地反更易滅赤

所以，如政府能成功藉明日大嶼的填海計劃來大增土地供應，以至樓價受壓抑，這是好事，不過最近聽到一種說法，指明日大嶼會花去大筆公帑來填海，反會令財赤加劇，但其實明日大嶼若成事，不單可提供大量土地發展公私住宅，且可透過賣地獲得大筆收入，反更易滅赤。

不過，正如中原老闆施永青最近在網台節目所指出，反對派會積極以各種理由阻止政府搵地，因為這是他們的底線，因為如果政府能解決香港的土地和房屋問題，巿民對政府的怨氣一定會大大減低，反對派為保住選票，便一定會守住這線底線！

[陸振球 樓市解碼]