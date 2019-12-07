青山灣住宅地下周推 估值38億

可建樓面58萬呎 呎價料6500元

綜合市場估計，地皮估值約35億至38億元，每方呎樓面地價約6000至6500元。資料顯示，上述地皮毗鄰哈羅國際學校及黃金海岸商場。

至於青山灣同區即將推出的全新住宅，最大規模為提供約1600伙、恒地（0012）負責銷售的青山公路掃管笏項目，預計本季內有機會入紙申請預售樓花，最快明年第二季開售；恒地營業（一）部總經理林達民曾表示，項目戶型涵蓋1房至4房，主打實用面積300至400餘方呎的1房、2房單位，4房面積約1000方呎，估計全盤逾五成單位可望青山灣一帶海景。

同區恒地保利新盤明年推出

內房保利（0119）的青山灣洋房項目，亦進入封頂階段，計劃明年第二季展開軟銷宣傳、明年第三季以現樓形式推售，料傾向採用招標方式發售。項目由22幢洋房組成，包括10幢聯排別墅、12幢獨立洋房，實用面積約4000至5000方呎。

資料顯示，新地（0016）旗下青山公路洋房項目海瀧珀，最高成交呎價貼近5.6萬元，為青山公路沿線屋苑式洋房的最高呎價紀錄。

另外，港島大坑道135號住宅地皮將於下周五截標，項目佔地42,948方呎，最高可建樓面12.88萬方呎。市場估計，項目每方呎樓面地價約1.5萬至3.5萬元，總作價約19.3億至45.1億元。