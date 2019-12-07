灝景灣三房劈價近兩成易手

成交價1105萬 半年賣平6%

利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，灝景灣9座中高層E室，實用684方呎，今年8月放售叫價1350萬元，至11月亦未獲準買家洽詢，業主減價至1250萬元，至近期業主急於沽貨，進一步減價至1105萬元終獲承接，成交價較原叫價低245萬元或18%，實呎16,155元；原業主2001年8月以323.05萬元購入單位，持貨18年，帳面獲利781.95萬元或2.4倍。

翻查資料，灝景灣同類8座中層E室、同為實用684方呎3房戶，今年6月以1180萬元、實呎17,251元成交，意味新成交單位價錢較6月低75萬元或6.4%。

中原高級分行經理李偉寧表示，小西灣藍灣半島5座高層B室，屬實用733方呎3房連套房間隔及工人房，屬屋苑「樓王」戶型，以1348萬元連租易手、實呎18,390元，成交價低市價5%；原業主2011年初以900萬元買入單位，持貨8年帳面獲利448萬元或50%。

藍灣海景戶1348萬沽 低市價5%

另代理消息指，大坑康馨園中高層B室，實用1662方呎，原業主最初叫價4600萬元，最新減價500萬元或11%，以4100萬元售出，實呎24,669元，原業主2010年以2538萬元購入，持貨9年，帳面獲利1562萬元，賺幅為62%。土地註冊處資料顯示，屋苑對上一宗成交已追溯至去年1月，一個相同面積的高層B室，以4230萬元售出，意味現成交價略低3%，撇除樓層因素，即現時成交價與去年初水平相若。

天寰特色戶租金回報僅1.6厘

租務方面，利嘉閣地產分行經理黃旨焌表示，啟德新近入伙的天寰、屋苑天海匯頂層特色戶，實用1461方呎，四房雙套連工人套及兩間儲物室間隔、附連天台Sky Pool及平台，以月租7萬元租出，實呎租金48元。業主2018年1月以約5200萬元購入單位，未扣除管理費等開支，租金回報率約1.6厘。