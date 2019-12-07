長實重售撻大訂戶 兩年賣貴一成

MY CENTRAL兩房售2157萬

上述MY CENTRAL單位為實用679方呎的12樓F室，新成交價2157.8萬元、實呎31,779元，單位原於2017年10月以1964.5萬元售出，即最新成交價較兩年前高近一成。原買家早前遭長實沒收15%訂金涉近295萬元。長實其後修訂價單，顯示單位新定價為2157.8萬元，雖比2017年10月定價2425.3萬元調低11%，惟是次不提供任何折扣（2017年10月開售時最高直減折扣為22%）。

另長實同系荃灣海之戀‧愛炫美上月底連環錄得4宗撻大訂，最新透過招標再售出5A座42樓B室、屬實用1162方呎海景4房戶，成交價2628.2萬元、實呎2.26萬元，新成交價比去年舊成交價2504.1萬元高出5%。

愛炫美四房2628萬 高去年5%

此外，永泰地產（0369）青山公路THE CARMEL，昨以招標形式售出3幢洋房，全為實用1716方呎的「入門版」洋房，分別是31、32及35號屋，成交價介乎2848萬至2956萬元，成交實呎1.65萬至1.72萬元，單日吸金逾8684萬元。成交紀錄冊顯示，THE CARMEL由10月至今累售14幢洋房、估計套現近5億元。

恆大．睿峰首日收60票

至於昨天首日收票的恒大（3333）長沙灣恆大．睿峰，市場消息指收到近60張入票，對比首張價單86伙，暫未足額。