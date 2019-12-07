話你知：「三罷」當周 50指標屋苑僅74成交

根據利嘉閣統計數據，在11月11日至17日期間，全港50個指標屋苑共錄74宗買賣個案，比前一周的126伙減少41%，連跌三周並跌穿100宗以下水平，為近5周新低紀錄，其中港島區8個指標屋苑僅錄10宗成交，較前一周的27宗大減63%。另外，在該50個指標屋苑當中，期內就有11個屋苑錄得「零成交」，當中九龍、新界區各佔5個及4個，港島區則佔2個。

11個屋苑錄得零成交

新盤方面，在上述一周內，首次發售的新盤只有路勁（1098）於11月15日首輪推售的元朗山水盈，其中67伙以發價單形式發售，當日只售約28伙，佔首推單位總數約40%，當時就有代理指，不少入票準買家因交通問題未能到場，對樓盤銷情有一定影響。

事實上，自11月11日出現「三罷」，社會氣氛混亂，多區出現堵塞交通行動，而中大、理大更出現大規模投擲汽油彈事件，警方大舉施放催淚彈鎮壓而成社會焦點。