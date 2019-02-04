CCL八大指數齊挫 樓價下調壓力增 反映「三罷」市况 政府寬按保後首見

明報記者 甘潔瑩

數據顯示，CCL最新報179.88點，按周跌0.8%迫近止跌反彈前的低位179.01點，中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，如CCL跌穿179點關口，預示樓價調整尚未完成，因此未來數周走勢極關鍵。值得一提的是，昨日公布的數據，近七成交易是於11月11日至17日簽署臨時買賣合約，具體反映「三罷」當周市况。

豪宅樓價走勢乏力

事實上，CCL其他三大整體指數全部報跌，是政府10月中公布調高九成按保樓價上限至800萬元後首現；其中反映大型屋苑樓價指數的CCL Mass報181.47點，按周跌0.8%；CCL（中小型單位）報180.15點，按周跌0.78%；CCL（大型單位）報178.49點，按周跌1.01%，連跌2周共1.68%，反映豪宅樓價走勢亦乏力。

黃良昇認為，CCL、CCL Mass、CCL（中小型單位），均累積下行壓力，近3周分別跌1.22%、1.20%及1.17%。

四大分區指數亦全部失守，新界東CCL Mass報187.5點，按周跌1.29%，低於5周前的191.50點 （即樓價止跌反彈前水平），兼為33周即逾8個月新低；新界西CCL Mass報161.98點，按周跌0.95%。新界兩區指數同樣連跌3周，分別累跌2.18%及2.56%。

新界東指數逾8個月低位

港島、九龍走勢暫時平穩，九龍CCL Mass報177.8點，按周跌1.06%；港島CCL Mass報190.3點，按周跌0.04%。九龍、港島指數近3周走勢反覆橫行，同樣錄得2跌1升，分別累跌0.28%及0.53%。

學者認為屬技術調整

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量分折認為，上月社會多次爆發衝突確實影響樓市，但實質影響並不大，因本港經濟基礎良好，失業率低，相信是次僅屬技術調整，市場上劈價成交亦只屬個別現象，預計樓價未來6至9個月將於窄幅上落，若樓價調整長達1年或以上，才可視作跌市。