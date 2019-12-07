油組明年再減產 油價應聲急漲2%

【明報專訊】油組與俄羅斯等盟友議決，將明年首季的每日減產目標擴大50萬桶，由目前按去年10月的產量，每日減產120萬桶，改為減產170萬桶。由於油組及盟友早在10月已實現了170萬桶的減產規模，因此今次協議的重點在於如何更公平地分配各國的減產額度。油組領袖沙特阿拉伯的減產幅度一直大於原訂的減產目標，且安哥拉、阿塞拜疆和墨西哥等國家生產受阻，掩蓋了伊拉克等長期未配合減產額度的現實。沙特表示，當前的首要任務是促使一些成員停止作弊，全面履行減產承諾，而沙特每日的減產幅度，仍將較其減產目標多減40萬桶，意味若各國均遵守減產額度，每日的減產幅度可望接近210萬桶。國際油價昨晚應聲急升2%，紐約期油曾逼近每桶60美元，布蘭特期油高見每桶64.88美元。
沙特：成員國要停止「作弊」
最新的減產協議，僅將在明年首季生效，油組與盟友在明年3月仍將舉行特別會議商討後續。高盛指出，尚未清楚明年第二季會怎樣，這可能反映沙特的新立場，倘其他國家不完全遵守協定，沙特可能會放棄減產協議。目前參與協議的產油國，其石油產量相當於全球的四成以上，170萬桶的減產規模，相當於全球供應量1.7%。投行Bernstein估計，50萬桶的額外減幅，可在明年維持供求平衡。
此外，沙特國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）把首次公開募股（IPO）的招股價，定於每股32里亞爾（約67港元）的目標區間上限，並將發行30億股，佔該公司股份的1.5%，集資規模達256億美元，成為全球歷來最大規模的IPO，並使其估值達到1.7萬億美元。沙特阿美的股票將於下周三（11日）在沙特掛牌交易。
在沙特及海灣地區的個人和機構投資者支持下，沙特阿美的IPO需求強勁，促使承銷商行使超額配售權，將融資總規模提高至接近300億美元。