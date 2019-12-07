油組明年再減產 油價應聲急漲2%

沙特：成員國要停止「作弊」

最新的減產協議，僅將在明年首季生效，油組與盟友在明年3月仍將舉行特別會議商討後續。高盛指出，尚未清楚明年第二季會怎樣，這可能反映沙特的新立場，倘其他國家不完全遵守協定，沙特可能會放棄減產協議。目前參與協議的產油國，其石油產量相當於全球的四成以上，170萬桶的減產規模，相當於全球供應量1.7%。投行Bernstein估計，50萬桶的額外減幅，可在明年維持供求平衡。

此外，沙特國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）把首次公開募股（IPO）的招股價，定於每股32里亞爾（約67港元）的目標區間上限，並將發行30億股，佔該公司股份的1.5%，集資規模達256億美元，成為全球歷來最大規模的IPO，並使其估值達到1.7萬億美元。沙特阿美的股票將於下周三（11日）在沙特掛牌交易。

在沙特及海灣地區的個人和機構投資者支持下，沙特阿美的IPO需求強勁，促使承銷商行使超額配售權，將融資總規模提高至接近300億美元。

（綜合報道）

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