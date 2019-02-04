美非農職位增長遠勝預期 失業率跌至3.5％ 道指早段升逾300點

非農數據強勁，刺激美股三大指數早段上揚。道指早段升逾300點，多元化工業集團3M領漲，股價早段升3.7％。標普500指數能源股板塊早段升逾2％，工業和金融股板塊分別上漲逾1％。避險需求減退，美國10年期國債孳息高見1.86厘。現貨金跌近1%，跌至每盎司1460美元左右。

通用汽車工人復工推升數字

美國國家經濟委員會主席薩默斯（Larry Summers）稱，這是非常強大的數字，這些是快樂的數字。美國上月製造業職位增加5.4萬，其中4.1萬來自汽車製造業。10月罷工的通用汽車工人復工，推動職位數目顯著增加。與此同時，醫療保健、餐飲及運輸行業的招聘也相當強勁。9月和10月的非農職位合共上調4.1萬。截至11月的三個月內，非農職位平均每月增長20.5萬，重返20萬個以上的水平。招聘步伐加快，將有助美國整體經濟維持擴張，儘管近期美國製造業活動降溫，反映了貿易戰及環球需求放緩的影響。

分析：美貿易談判有更多籌碼

網上證券商E-Trade投資策略副總裁Mike Loewengart稱，強勁的數據解決了很多疑問，意味聯儲局的寬鬆周期已經完成，並使美國政府有更多籌碼應對貿易談判。聯儲局將於香港時間下周四凌晨宣布議息結果，普遍預期利率維持在1.5厘至1.75厘不變。少數交易員甚至在非農數據公布後預期可能加息。CME Group的利率期貨數據顯示，交易員認為本月有0.7%的概率加息。

AxiTrader市場策略師Stephen Innes稱，儘管聯儲局下周將按兵不動，但強勁的數據將對議息聲明的語氣及聯儲局主席鮑威爾在發布會的語調有重大影響，可能為聯儲局明年的政策前景定下基調。市場人士認為，美國失業率處於半世紀低位，工資正在增長，雖然企業會因應貿易及政治的不確定性而變得謹慎，但消息者繼續消費，情况仍然樂觀。

德10月工業生產跌 出乎市場意料

美國強勁的數據，與德國呈強烈反差。德國10月工業生產出乎意料按月跌1.7%，反映德國經濟的主要支柱持續疲軟。德國經濟部稱，雖然工業仍然疲軟，但新訂單和商業預期的趨勢反映，未來幾個月的情况可能趨於穩定。

（綜合報道）

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